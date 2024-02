Joan Mir (Honda/19ª): Problemas desagradáveis

O piloto de fábrica da Repsol Honda, Joan Mir, falou após os dois dias de testes de MotoGP no Qatar sobre a sua fraca condição física na terça-feira, bem como sobre os seus actuais problemas com a Honda.

Embora a Honda diga que trabalhou arduamentedurante o inverno ,os sucessos sob a forma de bons tempos por volta não se materializaram no teste do Qatar. A saída do hexacampeão de MotoGP Marc Marquez não será, de momento, compensada pela equipa japonesa.

A outrora gloriosa potência do MotoGP teve de se contentarcom o 17º a 20º lugar natabela de tempos oficial com os seus quatro protagonistas Johann Zarco, Taka Nakagami, Joan Mir e Luca Marini.Oantigo Campeão do Mundo de MotoGP Joan Mir - que está a entrar no seu segundo ano com a Repsol Honda - teve problemas particularmente graves na terça-feira - literalmente: "Estava super cansado quando acordei, não me sentia bem .Isso foi às três da manhã".

Mas a provação continuou: "Depois também tivemos um problema com a mota. Eu vomitei,por isso decidimos parar. Infelizmente, continuei a não mesentirmelhor na tarde . Tenho quase medoque a continueassim durante alguns dias agora. Para ser sincero, foi um dia para esquecer. Foi uma pena porque quase não pudemos tentar nada . Em suma, umtesteperdido . Podíamos ter feito muito".

Poderíamos ter feito, teríamos: "Já estávamos perto de ser competitivos na segunda-feira e perto do pelotão . Infelizmente ,nãoconseguimos fazermais progressos hoje. Depois das voltas de ontem com o pneu médio , esperavamuito para hoje com o macio - queria atacar os tempos de 1:51. É uma pena, queríamos tentar confirmar muitas coisas. Precisamos de mais quatro ou cinco dias aqui - ou talvez não, senão os outros vão melhorar ainda mais (risos)."

Mas Mir pensa: " No geral, a mota é melhor do quea de 2023. Temosproblemassemelhantes, mas estamos a fazer melhores tempos por volta. A velocidade máxima é melhor - não é fantástica, mas melhorámos. A aceleração também é melhor em comparação com o 2023, mas esse continua a ser o nosso ponto fraco neste momento. Temos menos tendência para o wheelie graças à aerodinâmica.A nova carenagem traz mais força descendente , o que é bom. Gostaríamos de estar mais bem preparados. Estamos claramente à espera de uma primeira corrida difícil - também porque sabemos queesta pista aqui não se adequamuito bem àHonda ."

Comentando a queda na sua última tentativa, Mir disse: "Édevido à minha condição física, eu estava a esforçar-me, mas infelizmente cometi um erro no final da curva mais rápida . Geralmente não temos muita margem de manobra. E quando não nos sentimos bem, cometemos erros como esse."

Teste de MotoGP no Qatar, resultados finais (19 e 20 de fevereiro):

1º Bagnaia, Ducati, 1'50.952 min

2º Bastianini, Ducati, +0.120 seg

3º Aleix Espargaró, Aprilia, +0.308

4º Marc Márquez, Ducati, +0.383

5º Raúl Fernández, Aprilia, +0.389

6º Viñales, Aprilia, + 0,435

7. Martin, Ducati, + 0,514

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,537

9. Brad Binder, KTM, + 0,631

10. Bezzecchi, Ducati, + 0,726

11. Miller, KTM, + 0,768

12. Oliveira, Aprilia, + 0.884

13. Alex Márquez, Ducati, + 0.992

14. Quartararo, Yamaha, + 1.013

15. Acosta, KTM, + 1.094

16. Rins, Yamaha, + 1.151

17. Zarco, Honda, + 1.210

18. Nakagami, Honda, + 1.432

19. Mir, Honda, + 1.505

20. Marini, Honda, + 1.725

21. Augusto Fernández, KTM, + 1.818

22. Crutchlow, Yamaha, + 2.060

23. Pirro, Ducati, + 2.703

24. Savadori, Aprilia, + 10.448