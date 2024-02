Espargaró (Aprilia): "Binder estará el día de la carrera"

El veterano Aleix Espargaró ha finalizado en tercera posición el último test oficial de MotoGP celebrado este martes en Doha. El piloto de 34 años ha vuelto a ser el mejor piloto no Ducati en la tabla oficial de tiempos tras dos días de pruebas en el Circuito de Losail. Ha perdido 0,3 segundos respecto al fabuloso tiempo marcado por el campeón del mundo Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati).

Según él, la Aprilia funciona excelentemente en tandas largas y en simulaciones de carrera, sólo la potencia del motor y la velocidad punta son todavía aspectos a mejorar. Sinembargo, esto podría convertirse en un problema en las sesiones clasificatorias o en circuitos rápidos . " El nivel es increíblemente alto, los tiempos por vuelta que hemos marcado ahora en Doha y Malasia son sencillamente increíbles, ¡enfermos! ",agitó la cabeza elcatalán.

Sobre lacurva de forma de su equipo y la comparación con la competencia, Aleix dice: "Hemos mejorado, la RS-GPes muy buena. Pero no es suficiente para Ducati. KTM ha mejorado un poco, Brad seguro que volverá el día de la carrera. También parece que los japoneses han mejorado , pero probablemente no lo suficiente. Los fabricantes italianos han mejorado mucho ".

Espargaró se deshace en elogios hacia el vigente campeón del mundo, Pecco Bagnaia (26), más fuerte que nunca en la preparación: " ¡Pecco es definitivamente elmás fuerte en este momento! Estáhaciendo su mejor pretemporada desde que está en MotoGP". Sobre la necesidad de aumentaraún másla potencia del motor de la Aprilia , Aleix dice: "En realidad tienes que preguntarle a Romano (director técnico Romano Albesiano; nota) esta pregunta . Para ser sincero, va a ser muy difícil . Hablé mucho con él sobre este tema durante el invierno . Pero nunca me ha dado una cifra exacta de los caballos de nuestro motor".

Al menos puede decirme esto: "Romano me ha dicho que hemos avanzado mucho, muchísimo , si lo comparamos con las cifras de hace unos cuatro o cinco años. Pero todavía no es suficiente", admite Espargaró. "En Aprilia nunca pens aron entonces que llegaríamos alos niveles que tenemos ahora. Pero aún tenemos que mejorar,lo que sin duda no será fácil".