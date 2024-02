Espargaró (Aprilia) : "Binder sera là le jour de la course".

Le vétéran Aleix Espargaró a terminé le dernier test officiel du MotoGP en troisième position mardi soir à Doha. Le pilote de 34 ans a une fois de plus été le meilleur pilote non-Ducati sur le circuit de Losail dans le tableau des temps officiels après deux jours de tests. Il a perdu 0,3 seconde sur le temps fabuleux du champion du monde Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati).

Selon lui, l'Aprilia fonctionne parfaitement sur les longs relais et les simulations de course, mais la puissance du moteur et la vitesse de pointe restent des points à améliorer.Cela pourrait toutefois poser problème lors des séances de qualification ou sur les pistes rapides . " Le niveau est incroyablement élevé, les temps au tour que nous avons réalisés à Doha et en Malaisie, c'est tout simplement incroyable - malade", a déclaré leCatalanen secouant la tête.

Concernant lacourbe de forme de son équipe et la comparaison avec ses concurrents, Aleix déclare : "Nous avons progressé, la RS-GPest très bonne. Mais ce n'est pas encore suffisant pour Ducati. KTM s'est un peu amélioré et Brad sera certainement là le jour de la course. Il semble également que les Japonais se soient améliorés , mais pas suffisamment. Les constructeurs italiens se sont en effet encore nettement améliorés".

Espargaró lance des roses au champion du monde en titre Pecco Bagnaia (26 ans), qui a été plus fort que jamais durant la préparation : "Le plus fort actuellement est certainement Pecco ! Il réalise sa plus forte pré-saison depuis qu'il est en MotoGP". En ce qui concerne la nécessité d'augmenterencore la puissance du moteur de l'Aprilia , Aleix déclare : "Vous devez en fait poser cette question à Romano (le directeur technique Romano Albesiano, ndlr). Honnêtement, cela va être très difficile, j'ai beaucoup parlé de ce sujet avec lui cet hiver . Mais il ne m'a jamais donné le chiffre exact en ce qui concerne les chevaux de notre moteur".

Il peutau moins annoncer ceci : "Romano m'a dit que nous avons vraiment fait beaucoup, beaucoup deprogrès si on compare avec les valeurs d'il y a environ quatre ou cinq ans. Mais ce n'estpas encore assez", avoue Espargaró, "mais ils n'auraient jamais pensé chez Aprilia à l'époque que nous atteindrionsun jour les valeurs que nous avons actuellement. Mais nous devons encore nous améliorer, ce qui ne sera certainement pas facile".