Espargaró (Aprilia): "Binder sarà presente il giorno della gara".

Il veterano Aleix Espargaró ha concluso l'ultimo test ufficiale della MotoGP martedì sera a Doha al terzo posto. Il 34enne è stato ancora una volta il miglior pilota non Ducati nella classifica ufficiale dei tempi dopo due giorni di prove sul circuito di Losail. Ha perso 0,3 secondi rispetto al favoloso tempo del campione del mondo Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati).

Secondo lui, l'Aprilia funziona in modo eccellente nei lunghi stint e nelle simulazioni di gara, solo la potenza del motore e la velocità massima sono ancora da migliorare.Tuttavia, questo potrebbe diventare un problema nelle sessioni di qualifica o su piste veloci . "Il livello è incredibilmente alto, i tempi sul giro che abbiamo fatto registrare a Doha e in Malesia sono semplicemente incredibili - da paura! " hascosso la testa ilcatalano.

Per quanto riguarda la curva di forma del suo team e il confronto con la concorrenza, Aleix dice: "Siamo migliorati, la RS-GPè molto buona. Ma non è abbastanza per la Ducati. La KTM è migliorata un po', Brad tornerà sicuramente il giorno della gara. Sembra che anche i giapponesi siano migliorati , ma probabilmente non abbastanza. I costruttori italiani sonomigliorati in modo significativo ".

Espargaró è pieno di elogi per il campione del mondo in carica Pecco Bagnaia (26), più forte che mai nella preparazione: " Pecco è sicuramente ilpiù forte al momento! Stafacendo ilsuo miglior pre-stagione da quando è in MotoGP". Sulla necessità di aumentareulteriormente la potenza del motore dell'Aprilia , Aleix dice: "Questa domanda bisogna farla a Romano (il direttore tecnico Romano Albesiano; ndr) . Ad essere onesti, sarà molto difficile. Ho parlato molto con lui di questo argomento durante l'inverno . Ma non mi ha mai dato una cifra esatta per la potenza del nostro motore".

Almeno questo può dirmelo: "Romano mi ha detto che abbiamo fatto molta, molta strada se si confronta con i dati di circa quattro o cinque anni fa. Ma non èancora abbastanza", ammette Espargaró, "All'epoca in Aprilia non pensavano che saremmo mai arrivatiai livelli attuali. Ma dobbiamo ancora migliorare, enon sarà certo facile".