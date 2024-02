Espargaró (Aprilia): "Binder vai estar presente no dia da corrida".

O veterano Aleix Espargaró terminou o último teste oficial de MotoGP na noite de terça-feira em Doha em terceiro lugar. O piloto de 34 anos foi mais uma vez o melhor piloto não-Ducati na tabela de tempos oficial após dois dias de testes no Circuito de Losail.Perdeu 0,3 segundos em relação ao fabuloso tempo estabelecido pelo campeão do mundo Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati).

De acordo com ele, a Aprilia funciona muito bem em longos períodos e em simulações de corrida, apenas a potência do motor e a velocidade máxima são áreas que ainda precisam de ser melhoradas.No entanto, isto pode tornar-se um problema nas sessões de qualificação ou em pistas rápidas . " O nível é inacreditavelmente alto, os tempos de volta que estabelecemos em Doha e na Malásia são simplesmente inacreditáveis - doentios!

Sobre a curva de forma da sua equipa e a comparação com a concorrência, Aleix diz: "Melhorámos, o RS-GPé muito bom. Mas não é o suficiente para a Ducati. A KTM melhorou um pouco, o Brad vai certamente estar de volta no dia da corrida. Também parece que os japoneses melhor aram - mas provavelmente não o suficiente. Os fabricantes italianos melhoraram significativamente ".

Espargaró está cheio de elogios ao atual campeão do mundo Pecco Bagnaia (26), que esteve mais forte do que nunca na preparação: " O Pecco é definitivamente omais forte neste momento! Ele está afazer asua melhor pré-época desde que está no MotoGP." Sobre a necessidade deaumentarainda mais a potência do motor da Aprilia , Aleix diz: "Tens mesmo de perguntar ao Romano (diretor técnico Romano Albesiano; nota) esta questão . Para ser honesto, vai ser muito difícil. Falei muito com ele sobre este assunto durante o inverno . Mas ele nunca me deu um valor exato para a potência do nosso motor."

Pelo menos ,pode dizer-me o seguinte: "O Romano disse-me que evoluímos muito, muito mesmo , se compararmos com osvalores de há cerca de quatro ou cinco anos. Mas ainda não é suficiente", admite Espargaró, "Na altura, nunca pensaram na Aprilia que alguma vez chegaríamos aos níveisque temos agora. Mas ainda temos de melhorar,o que não será certamente fácil."