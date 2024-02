Ducati: Problema de chattering durante el test

El gran tema tras los dos días de pruebas en el desierto de Qatar fueron los fabulosos tiempos de Bagnaia, Bastianini y compañía, pero entre bastidores aún quedan deberes por hacer para los rojos. Jorge Martín fue el primero en salir a la palestra al quejarse de un enorme "chattering" tras la última jornada de pruebas de ayer: "No tengo ninguna posibilidad de abrir el acelerador como quiero. Las vibraciones son demasiado fuertes. Sería muy difícil luchar por victorias en estas condiciones". Así explicaba su séptimo puesto y achacaba el problema a la moto: "Embrague, basculante, chasis: Podría ser cualquier cosa". No importaba con cuál de sus motos saliera a la pista, las vibraciones le acosaban en ambas.

Ahora resulta que otros pilotos de Ducati también sufren este fenómeno. Enea Bastianini estaba satisfecho con su tiempo de 1'51.1, pero no con el manejo: "No sé qué está haciendo Pecco. Mi problema es el traqueteo de la parte trasera. La moto vibra mucho en las curvas, sobre todo con el neumático medio. Es mejor con el compuesto blando". El año pasado no tuvo este problema, pero en 2024 se le nota especialmente en las curvas, hasta el punto de máximo ángulo de inclinación.

Alex Márquez tuvo problemas en dos frentes en Qatar: La falta de feeling con el tren delantero, que acabó rápidamente en caída, y el problema con las vibraciones del tren trasero. Un fenómeno que conoce desde hace tiempo: "Ya tuve este 'chattering' aquí en 2023 durante el GP. Tenemos que analizar de dónde viene". Tras la prueba, los pilotos intercambiaron ideas en todo el equipo, ya que el chattering es obviamente independiente del equipo de carreras y del año de la Desmosedici. Alex: "Quizá tenga que ver con el estilo de pilotaje, porque Pecco no está familiarizado con este tema. O tiene que ver con la puesta a punto, quizás con la forma en que interviene el freno motor. Tenemos que comparar los datos de todos los pilotos: Quién lo tiene, quién no lo tiene y de dónde viene. No es nada dramático, pero tenemos que solucionarlo para la carrera de aquí". Y una siguiente frase de Bastianini, que los competidores sólo pueden interpretar como una peligrosa amenaza: "En cuanto nos libremos del chattering, seguro que podemos ir unas décimas más rápido."