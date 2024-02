Ducati : Problème de chattering lors du test

Après deux jours d'essais dans le désert du Qatar, les temps fabuleux de Bagnaia, Bastianini & Co ont été au centre de toutes les attentions, mais en coulisses, les rouges ont encore du pain sur la planche. Jorge Martín a été le premier à sortir de sa réserve lorsqu'il s'est plaint d'un chattering massif après la dernière journée d'essais d'hier : "Je n'ai aucune chance d'ouvrir les gaz comme je le voudrais. Les vibrations sont trop fortes. Dans ces conditions, il serait très difficile de se battre pour des victoires". C'est ainsi qu'il a expliqué sa septième place et a situé le problème au niveau de la moto : "Embrayage, bras oscillant, cadre : Cela peut être n'importe quoi". Peu importe avec laquelle de ses motos il était en piste : les vibrations le tourmentaient sur les deux.

Il s'avère maintenant que d'autres pilotes Ducati sont également touchés par ce phénomène. Enea Bastianini était certes satisfait de son temps de 1:51,1, mais pas de son comportement : "Je ne sais pas ce que fait Pecco. Mon problème est un chattering qui vient de l'arrière. La moto accumule des vibrations désagréables dans les virages, surtout avec le pneu medium. C'est mieux avec le mélange tendre". L'an dernier, il ne connaissait pas ce problème, en 2024, il le ressent particulièrement lors des virages - jusqu'à ce point d'inclinaison maximale.

Alex Márquez a lutté sur deux fronts au Qatar : Un manque de sensations à l'avant, qui s'est rapidement soldé par un crash, et le problème des vibrations à l'arrière. Un phénomène qu'il connaît depuis longtemps : "J'ai déjà eu ce chattering ici en 2023 pendant le GP. Nous devons analyser d'où cela vient". Les pilotes ont déjà échangé leurs points de vue après le test, car le chattering est manifestement indépendant de l'écurie et de l'année de la Desmosedici. Alex : "C'est peut-être lié au style de conduite, car Pecco ne connaît pas ce problème. Ou alors c'est lié aux réglages, peut-être à la manière dont le frein moteur intervient. Nous devons superposer les données de tous les pilotes et les comparer : Qui l'a, qui ne l'a pas et d'où cela vient. Ce n'est pas dramatique, mais pour la course ici, nous devons résoudre cela". Et une réplique, de Bastianini, que les concurrents ne peuvent qu'interpréter comme une dangereuse menace : "Dès que nous serons débarrassés du chattering, nous pourrons certainement rouler encore quelques dixièmes plus vite".