Ducati: problema di chattering durante il test

Dopo i due giorni di test nel deserto del Qatar, l'argomento principale sono stati i favolosi tempi di Bagnaia, Bastianini & Co, ma dietro le quinte c'è ancora del lavoro da fare per le Rosse. Jorge Martín è stato il primo a uscire allo scoperto, lamentando un forte chattering dopo l'ultima giornata di test di ieri: "Non ho la possibilità di aprire l'acceleratore come vorrei. Le vibrazioni sono troppo forti. Sarebbe molto difficile lottare per le vittorie in queste condizioni". Ecco come ha spiegato il suo settimo posto e ha attribuito il problema alla moto: "Frizione, forcellone, telaio: Potrebbe essere qualsiasi cosa". Indipendentemente dalla moto con cui è sceso in pista, le vibrazioni lo hanno afflitto su entrambe.

Ora si scopre che anche altri piloti Ducati sono afflitti da questo fenomeno. Enea Bastianini è soddisfatto del suo tempo di 1'51.1, ma non della maneggevolezza: "Non so cosa stia facendo Pecco. Il mio problema è il chattering che proviene dal posteriore. La moto genera brutte vibrazioni in curva, soprattutto con la gomma media. Va meglio con la mescola morbida". L'anno scorso non aveva questo problema, ma nel 2024 è particolarmente evidente in curva, fino al punto di massimo angolo di piega.

Alex Márquez ha faticato su due fronti in Qatar: La mancanza di feeling con l'anteriore, che si è prontamente conclusa con una caduta, e il problema delle vibrazioni provenienti dal posteriore. Un fenomeno che conosce da tempo: "Ho già avuto questo chattering qui nel 2023 durante il GP. Dobbiamo analizzare da dove proviene". Dopo il test, i piloti si sono scambiati idee all'interno del team, dato che il chattering è ovviamente indipendente dalla squadra corse e dall'anno della Desmosedici. Alex: "Forse ha a che fare con lo stile di guida, perché Pecco non ha familiarità con questo problema. Oppure è dovuto all'assetto, forse al modo in cui interviene il freno motore. Dobbiamo confrontare i dati di tutti i piloti: Chi ce l'ha, chi non ce l'ha e da dove viene. Non è nulla di drammatico, ma dobbiamo risolverlo per la gara". E una frase successiva di Bastianini, che i concorrenti possono solo interpretare come una pericolosa minaccia: "Non appena ci liberiamo del chattering, possiamo sicuramente andare qualche decimo più veloci".