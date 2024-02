Ducati: Problema de vibração durante o teste

O grande tema após os dois dias de testes no deserto do Qatar foram os tempos fabulosos de Bagnaia, Bastianini e companhia, mas nos bastidores ainda há trabalho de casa a fazer para os Reds. Jorge Martín foi o primeiro a queixar-se das enormes vibrações após o último dia de testes de ontem: "Não tenho hipótese de abrir o acelerador como quero. As vibrações são demasiado fortes. Seria muito difícil lutar pelas vitórias nestas condições". Foi assim que explicou o seu sétimo lugar e atribuiu o problema à moto: "Embraiagem, braço oscilante, quadro: Pode ser qualquer coisa". Independentemente da mota com que estava em pista, as vibrações afligiam-no em ambas.

Agora, verifica-se que outros pilotos da Ducati também são afectados por este fenómeno. Enea Bastianini ficou satisfeito com o seu tempo de 1'51.1, mas não com o comportamento: "Não sei o que o Pecco está a fazer. O meu problema é a vibração que vem da traseira. A moto cria más vibrações nas curvas, especialmente com o pneu médio. É melhor com o composto macio". Ele não teve este problema no ano passado, mas em 2024 é particularmente notório para ele nas curvas - até ao ponto de ângulo de inclinação máximo.

Alex Márquez debateu-se em duas frentes no Qatar: A falta de sensibilidade na frente, que acabou num acidente, e o problema com as vibrações da traseira. Um fenómeno que ele já conhece há algum tempo: "Já tive esta vibração aqui em 2023 durante o GP. Temos de analisar a sua origem". Após o teste, os pilotos trocaram ideias entre a equipa, uma vez que a vibração é obviamente independente da equipa de corrida e do ano da Desmosedici. Alex: "Talvez tenha a ver com o estilo de condução, porque o Pecco não está familiarizado com este problema. Ou tem a ver com a configuração, talvez com a forma como o travão motor intervém. Temos de comparar os dados de todos os pilotos: Quem tem o problema, quem não tem e de onde é que ele vem. Não é nada de dramático, mas temos de o resolver para a corrida aqui". E uma frase seguinte de Bastianini, que os concorrentes só podem interpretar como uma ameaça perigosa: "Assim que nos livrarmos da vibração, podemos certamente ir alguns décimos mais rápido."