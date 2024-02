Alex Hofmann: Análisis final antes del inicio de la temporada

Los fabricantes italianos Ducati y Aprilia dominaron la tabla de tiempos en el último test de pretemporada en Qatar. ¿Es éste el verdadero equilibrio de fuerzas al inicio de la temporada, o sigue siendo válido el viejo dicho de que los tests son sólo tests, pero las carreras son carreras? Alex Hofmann analiza y pone las cosas en perspectiva.

¿Se puede vencer a las Ducati esta temporada?

Desgraciadamente, nada ha cambiado en términos de equilibrio de fuerzas. Sin embargo, debido a la madurez de la moto y a la calidad de sus ocho pilotos, pueden causar aún más ansiedad en un test que en el ritmo frenético de un fin de semana de Gran Premio, donde todo el mundo comete errores. En Qatar, sin embargo, será muy difícil para los demás, aunque en realidad se trate de una pista Aprilia. Ducati es la referencia este año. Eso no cambiará demasiado.

Y los problemas técnicos que tuvieron durante el test...

...los resolverán. MotoGP se ha vuelto tan complejo que cinco días de pruebas no es nada comparado con el pasado. Ya no hay tiempo suficiente para mirar cada pequeño detalle. Ducati también vive del hecho de que tienen más pilotos y más técnicos que nadie. Se trata de la calidad de los datos y de analizarlos. Lo que puedo imaginar: Que la resolución de problemas en un MotoGP cada vez más complejo ocurre más rápido en los equipos de fábrica que en los equipos satélite de Ducati.

Los tiempos de Aprilia en Qatar fueron dignos de honor.

Qatar le sienta bien a Aprilia, igual que Termas de Río Hondo y Barcelona. Pero sí: dignos de todos los honores. Sin embargo, la imagen será diferente de un circuito a otro. La RS-GP es demasiado específica para funcionar en todas partes. Además: Con cuatro pilotos, Aprilia sólo dispone de la mitad de información que Ducati con ocho. Tampoco tienen la calidad y profundidad de las herramientas de análisis que tienen sus colegas de rojo. Cuando el trazado y el nivel de agarre sean los adecuados, Aprilia será la referencia. Otros fines de semana, tendrán problemas para acabar entre los 8 ó 10 primeros.

Si nos fiamos de los comentarios de los pilotos, Aprilia tiene un motor relativamente débil para su extrema aerodinámica.

Esa es la historia: cuanto más potente es el motor, más aerodinámica te puedes permitir. La velocidad máxima absoluta ya no es una referencia hoy en día. La cuestión es: ¿puedes alcanzar velocidades de 200 o 300 km/h a pesar de la aerodinámica, y utilizarla para acelerar porque generas carga aerodinámica? Si te falta potencia, también te falta carga aerodinámica. Ahí es donde el gato se muerde la cola.

¿Cómo ha trabajado KTM?

De forma diferente a antes. Con sus nuevos planteamientos técnicos, se han hecho más fuertes y más tranquilos en los últimos dos o tres años. No buscan los mejores tiempos absolutos en los tests, sino que reconocen el valor de cada vuelta y de los datos que se obtienen de ella. KTM se centra en intentarlo todo de verdad, en lugar de marcar récords. Por eso yo también esperaría al fin de semana de carreras aquí, aunque Qatar nunca ha sido el terreno de juego favorito de KTM. Pero incluso allí puedo ver que están eliminando gradualmente las debilidades anteriores y acercándose cada vez más. Para el año en su conjunto, todavía los veo en segundo lugar detrás de Ducati - con Aprilia incómodamente cerca detrás.

¿Tan mal ha quedado Honda porque Qatar no es un circuito adecuado para la RC213V?

Y porque dos de sus pilotos no estaban en forma. Esto no cambia el hecho de que los chicos están motivados al entrar en la prueba, ni siquiera parece tan malo hasta el momento en que todo el mundo saca el martillo hacia el final. Entonces siguen mirando por el tubo. La gran mejora de la que todo el mundo habla desde Valencia, me gustaría verla en carrera. Aún no estoy convencido de que haya habido una gran mejora en comparación. Cuando quieres subir una montaña alta, los metros de bajada en llano parecen eternos. Sólo cuando estás cerca de la cima te das cuenta de que estás progresando.

¿No ha mejorado técnicamente la bicicleta?

Eso es más difícil de juzgar seriamente de lo que se piensa. Con una mala clasificación, empiezas atrás, te comen en el pelotón y la moto parece aún peor de lo que es en realidad. Hay muchos factores en juego.

Eso se aplica por igual a Honda y Yamaha?

Yamaha tiene la mitad de pilotos que Honda. Especialmente en el desarrollo, necesitas generar más datos, no menos. Yamaha tiene dos pilotos, Ducati cuatro veces más. Si Ducati tiene cuatro pilotos que tienen un día extremadamente malo, siguen generando el doble de datos buenos de los que generaría Yamaha idealmente. Es muy, muy amargo para Yamaha en este momento.

¿Llegará Marc Márquez a tiempo para el GP de Qatar?

No, no exactamente a tiempo. Están trabajando para la sesión de clasificación de Qatar, a pesar de todas las especulaciones que hay. Todos sabemos que si Marc cierra los ojos y permanece sentado, marcará un gran tiempo. Pero todavía está en la fase de entender lo que la Ducati quiere de él. Los reflejos de Honda están almacenados tan profundamente en su subconsciente que tardará tiempo en anularlos y volver a ganar.

¿Cuánto tardará?

Calculo que tres o cuatro pruebas. Haber disputado el fin de semana, haber corrido un sprint en el pelotón, sentir lo que hacen los demás. Querrá participar desde el principio y no dejar que los demás pilotos de Ducati le bailen en las narices, pero hasta Jerez pondrá "¡ganar experiencia!" en lo alto de su lista. Sólo cuando haya interiorizado en qué ángulo de inclinación la moto tiene más agarre mecánico, cuando sepa lo tarde que puede frenar a pesar de la estabilidad desconocida y cuando haya domado un poco su estilo salvaje, irá a por todas. Desde el principio de las carreras europeas creo que se sentirá muy incómodo durante el resto.

Para darle la oportunidad de equivocarse por fin: ¿Quién saldrá en la pole position en Qatar?

Enea.

¿El ganador del sprint?

Martín.

¿Y en el GP?

Pecco.

Una solución muy diplomática y salomónica. Gracias por la experiencia.

Siempre bienvenido de nuevo.