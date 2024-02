Alex Hofmann : analyse finale avant le début de la saison

Lors des derniers tests de pré-saison au Qatar, les constructeurs italiens Ducati et Aprilia ont dominé la feuille de temps. Est-ce là le véritable rapport de force du début de saison ou le vieil adage selon lequel les tests ne sont que des tests et les courses des courses est-il toujours valable ? Alex Hofmann analyse - et relativise.

Y a-t-il quelque chose à faire contre les Ducati cette saison ?

Malheureusement, le rapport de force n'a pas changé. En raison de la maturité de la moto et de la qualité de leurs huit pilotes, ils peuvent toutefois se faire encore plus peur lors d'un test que dans l'agitation d'un week-end de Grand Prix, où tout le monde commet des erreurs. Au Qatar, ce sera toutefois très difficile pour les autres, même si c'est en fait un circuit Aprilia. Ducati est la référence cette année. Cela ne changera pas beaucoup.

Et les problèmes techniques qu'ils ont rencontrés pendant les tests...

...ils vont les résoudre. Le MotoGP est devenu tellement complexe que cinq jours de tests ne sont plus rien par rapport à avant. On n'a plus le temps d'examiner les détails dans les moindres détails. Ducati vit aussi du fait qu'elle a le plus de pilotes et le plus de techniciens de tous les pays. Il s'agit de la qualité des données et de leur analyse. Ce que je peux imaginer : Dans un MotoGP de plus en plus complexe, la résolution des problèmes est plus rapide dans les équipes d'usine que dans les équipes satellites de Ducati.

Les temps d'Aprilia au Qatar valaient tous les honneurs.

Le Qatar, tout comme Termas de Río Hondo et Barcelone, convient parfaitement à Aprilia. Mais oui : tout à fait honorables. Le tableau sera toutefois différent d'un circuit à l'autre. La RS-GP est trop spécifique pour fonctionner partout. Plus : avec quatre pilotes, Aprilia ne dispose que de la moitié des informations que Ducati obtient avec ses huit pilotes. De plus, ils n'ont pas la qualité et la profondeur des outils d'analyse que leurs collègues en rouge. Si le tracé et le niveau d'adhérence conviennent, Aprilia sera la référence. Les autres week-ends, ils auront du mal à se classer parmi les 8 ou 10 premiers.

Si l'on se fie au feedback des pilotes, Aprilia a un moteur trop faible par rapport à son aérodynamisme extrême.

C'est l'histoire : plus le moteur est puissant, plus tu peux te permettre d'être aéro. La vitesse de pointe absolue n'est plus une référence aujourd'hui. La question est la suivante : peut-on atteindre rapidement des valeurs de vitesse de 200 ou 300 km/h malgré l'aérodynamisme - et utiliser l'aérodynamisme pour accélérer, car on génère de la pression d'appui. S'il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de pression. C'est un peu le chat qui se mord la queue.

Comment KTM a-t-elle travaillé ?

Différemment qu'auparavant. Avec leurs nouvelles approches techniques, ils sont devenus plus forts et plus calmes au cours des deux ou trois dernières années. Lors des tests, ils ne cherchent pas à réaliser des temps de pointe absolus, mais sont conscients de la valeur de chaque tour et des données qui en découlent. KTM met l'accent sur le fait de tout essayer plutôt que de battre des records. C'est pourquoi j'attendrais ici aussi le week-end de course, le Qatar n'ayant jamais été le terrain de jeu favori de KTM. Mais là aussi, je constate qu'ils corrigent petit à petit leurs anciens points faibles et qu'ils se rapprochent. Sur l'année, je les vois toujours à la deuxième place derrière Ducati, avec Aprilia qui les talonne de près.

Est-ce que Honda s'est montrée aussi mauvaise uniquement parce que le Qatar n'est définitivement pas un circuit pour la RC213V ?

Et parce que deux de ses pilotes n'étaient pas en forme. Cela ne change rien au fait que les garçons entrent dans le test motivés, que cela ne semble pas si mal, jusqu'au moment où, vers la fin, tout le monde sort le marteau. Ensuite, ils se retrouvent dans le pétrin. La grande amélioration dont tout le monde parle depuis Valence, j'aimerais la voir en course. Je ne suis pas encore convaincu qu'il y ait eu beaucoup de progrès en comparaison. Quand tu veux gravir une haute montagne, les mètres en bas dans la plaine te paraissent interminables. Ce n'est que lorsque tu es près du sommet que tu constates que quelque chose progresse.

Le vélo ne s'est-il pas amélioré techniquement ?

C'est plus difficile à évaluer sérieusement qu'on ne le pense. Avec une mauvaise qualification, tu pars en arrière, tu te fais manger par le peloton et la moto paraît encore plus mauvaise qu'elle ne l'est en réalité. De nombreux facteurs entrent en jeu.

Cela vaut aussi bien pour Honda que pour Yamaha ?

Chez Yamaha, il y a aussi le fait qu'ils ont deux fois moins de pilotes que Honda. C'est justement dans le développement que tu devrais générer plus de données, pas moins. Yamaha a deux pilotes, Ducati en a quatre fois plus. Si quatre pilotes de Ducati passent une très mauvaise journée, ils génèrent toujours deux fois plus de bonnes données que Yamaha dans le cas idéal. C'est très, très amer pour Yamaha.

Marc Márquez sera-t-il là pour le GP du Qatar ?

Non, pas exactement. Ils travaillent pour les qualifications au Qatar, même s'ils ne font pas de vagues. Nous savons tous que si Marc ferme les yeux et reste assis, il réalisera un excellent temps. Mais il en est encore au stade de comprendre ce que la Ducati veut de lui. Les réflexes Honda sont si profondément ancrés dans son subconscient qu'il lui faudra du temps pour les écraser et effectivement gagner à nouveau.

Combien de temps cela prendra-t-il ?

Je dirais trois ou quatre événements. Avoir fait le tour du week-end, avoir fait un sprint dans le peloton, sentir ce que font les autres. Il voudra être là dès le début et ne pas se laisser marcher sur les pieds par les autres pilotes Ducati, mais d'ici Jerez, il mettra en tête de ses priorités "acquérir de l'expérience ! Ce n'est que lorsqu'il aura assimilé à quel angle d'inclinaison la moto a le plus d'adhérence mécanique, qu'il saura à quel moment il peut freiner malgré la stabilité inhabituelle et qu'il aura un peu apprivoisé son style sauvage, qu'il ira à fond. A partir du début des courses européennes, je le juge très inconfortable pour le reste.

Pour te donner une chance d'être enfin à côté de la plaque : Qui sera en pole position au Qatar ?

Enea.

Vainqueur du sprint ?

Martín.

Et en GP ?

Pecco.

Une solution très diplomatique et salomonique. Merci pour l'expertise !

Toujours avec plaisir.