Alex Hofmann: analisi finale prima dell'inizio della stagione

L'esperto di Servus TV analizza in esclusiva su SPEEDWEEK.com: dove sono i favoriti, cosa possiamo aspettarci dai singoli costruttori? Quando vincerà Marc Márquez e chi conquisterà la pole in Qatar?

Le case italiane Ducati e Aprilia hanno dominato la classifica dei tempi nell'ultimo test pre-stagionale in Qatar. È questo il vero equilibrio di potere all'inizio della stagione, o vale ancora il vecchio adagio secondo cui i test sono solo test, ma le gare sono gare? Alex Hofmann analizza e mette le cose in prospettiva.

Le Ducati possono essere battute in questa stagione?

Purtroppo non è cambiato nulla in termini di rapporti di forza. Tuttavia, grazie alla maturità della moto e alla qualità dei loro otto piloti, possono causare ancora più ansia in un test che nel ritmo frenetico di un weekend di Gran Premio, dove tutti commettono errori. In Qatar, tuttavia, sarà molto difficile per gli altri, anche se si tratta di una pista Aprilia. Quest'anno il riferimento è la Ducati. Non cambierà molto.

E i problemi tecnici che hanno avuto durante il test...

...li risolveranno. La MotoGP è diventata così complessa che cinque giorni di test non sono nulla rispetto al passato. Non c'è più tempo sufficiente per esaminare ogni minimo dettaglio. La Ducati vive anche del fatto che ha il maggior numero di piloti e di tecnici di chiunque altro. Tutto sta nella qualità dei dati e nella loro analisi. Cosa posso immaginare: Che la soluzione dei problemi in una MotoGP sempre più complessa avvenga più velocemente nei team ufficiali che nei team satellite della Ducati.

I tempi dell'Aprilia in Qatar sono stati degni di onore.

Il Qatar si addice ad Aprilia, proprio come Termas de Río Hondo e Barcellona. Ma sì: degni di tutti gli onori. Tuttavia, il quadro sarà diverso da pista a pista. La RS-GP è troppo specifica per funzionare ovunque. In più: con quattro piloti, Aprilia ha solo la metà delle informazioni che Ducati ottiene con otto. Inoltre, non hanno la qualità e la profondità degli strumenti di analisi di cui dispongono i loro colleghi in rosso. Quando il layout e il livello di aderenza sono giusti, Aprilia sarà il riferimento. Negli altri fine settimana, avranno problemi a finire tra i primi 8 o 10.

Se ci si può fidare del feedback dei piloti, l'Aprilia ha un motore relativamente debole per la sua estrema aerodinamica.

La storia è questa: più potente è il motore, più aerodinamica ci si può permettere. La velocità massima assoluta non è più un riferimento oggi. La domanda è: si possono raggiungere velocità di 200 o 300 km/h nonostante l'aerodinamica e utilizzare l'aerodinamica per l'accelerazione perché si genera deportanza? Se manca la potenza, manca anche la deportanza. È qui che il gatto si morde la coda.

Come ha lavorato KTM?

In modo diverso da prima. Con i loro nuovi approcci tecnici, negli ultimi due o tre anni sono diventati più forti e più tranquilli. Non cercano i tempi massimi assoluti nei test, ma riconoscono il valore di ogni singolo giro e dei dati che ne derivano. KTM si concentra sul provare davvero tutto, invece di stabilire record. Ecco perché aspetterei anche il weekend di gara qui, anche se il Qatar non è mai stato il terreno di gioco preferito di KTM. Ma anche lì vedo che stanno gradualmente eliminando le precedenti debolezze e si stanno avvicinando. Per l'anno in corso, li vedo ancora al secondo posto dietro la Ducati, con l'Aprilia scomodamente vicina.

La Honda è andata così male solo perché il Qatar non è certo una pista adatta alla RC213V?

E perché due dei loro piloti non erano in forma. Ciò non cambia il fatto che i ragazzi siano motivati ad affrontare il test, che non sembra nemmeno così male fino al momento in cui tutti si tolgono il martello verso la fine. Poi continuano a guardare in fondo al tubo. Il grande miglioramento di cui tutti parlano da Valencia - mi piacerebbe vederlo in assetto da gara. Non sono ancora convinto che ci sia stato un enorme miglioramento rispetto al passato. Quando si vuole scalare un'alta montagna, i metri di discesa in piano sembrano durare un'eternità. Solo quando sei vicino alla vetta ti rendi conto che stai facendo progressi.

La bicicletta non è migliorata dal punto di vista tecnico?

È più difficile da giudicare seriamente di quanto si possa pensare. Con una cattiva qualifica, si parte dal fondo, si viene divorati dal gruppo e la bici sembra ancora peggiore di quanto non sia in realtà. Ci sono molti fattori in gioco.

Questo vale anche per Honda e Yamaha?

La Yamaha ha anche la metà dei piloti della Honda. Soprattutto nello sviluppo, è necessario generare più dati, non meno. La Yamaha ha due piloti, la Ducati quattro volte tanto. Se la Ducati ha quattro piloti che hanno una giornata estremamente negativa, generano comunque il doppio dei dati buoni che la Yamaha avrebbe idealmente. È molto, molto amaro per la Yamaha in questo momento.

Marc Márquez arriverà in tempo per il GP del Qatar?

No, non proprio in tempo. Stanno lavorando per le qualifiche del Qatar, nonostante tutte le speculazioni in corso. Sappiamo tutti che se Marc chiude gli occhi e rimane seduto, farà un ottimo tempo. Ma è ancora nella fase di comprensione di ciò che la Ducati vuole da lui. I riflessi della Honda sono talmente radicati nel suo subconscio che ci vorrà del tempo per superarli e tornare a vincere.

Quanto tempo ci vorrà?

Credo tre o quattro eventi. Dopo aver disputato il fine settimana, aver corso una volata in gruppo, aver sentito cosa fanno gli altri. Vorrà essere coinvolto fin dall'inizio e non lascerà che gli altri piloti Ducati gli ballino sul naso, ma fino a Jerez metterà in cima alla sua lista "fare esperienza! Solo quando avrà interiorizzato a quale angolo di piega la moto ha più grip meccanico, quando saprà quanto tardi può frenare nonostante la stabilità sconosciuta e quando avrà addomesticato un po' il suo stile selvaggio, darà il massimo. Dall'inizio delle gare europee credo che sarà molto a disagio per il resto.

Per darvi la possibilità di sbagliarvi finalmente: Chi sarà in pole position in Qatar?

Enea.

Il vincitore dello sprint?

Martín.

E nel GP?

Pecco.

Una soluzione molto diplomatica e salomonica. Grazie per la competenza!

Sempre benvenuti.