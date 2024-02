Alex Hofmann: Análise final antes do início da época

O especialista da Servus TV analisa em exclusivo no SPEEDWEEK.com: Onde estão os favoritos, o que podemos esperar de cada um dos construtores? Quando é que Marc Márquez vai ganhar e quem vai fazer a pole no Qatar?

Os fabricantes italianos Ducati e Aprilia dominaram as tabelas de tempos no último teste de pré-temporada no Qatar. Será este o verdadeiro equilíbrio de forças no início da época, ou será que o velho ditado que diz que testes são apenas testes mas corridas são corridas ainda se aplica? Alex Hofmann analisa - e coloca as coisas em perspetiva.

Será que as Ducatis podem ser derrotadas esta época?

Infelizmente, nada mudou em termos de equilíbrio de forças. No entanto, devido à maturidade da moto e à qualidade dos seus oito pilotos, podem causar ainda mais ansiedade num teste do que no ritmo agitado de um fim de semana de Grande Prémio, onde todos cometem erros. No Qatar, no entanto, vai ser muito difícil para os outros - mesmo que seja uma pista da Aprilia. A Ducati é a referência este ano. Isso não vai mudar muito.

E os problemas técnicos que tiveram durante o teste...

...eles vão resolvê-los. O MotoGP tornou-se tão complexo que cinco dias de testes não são nada comparado com o passado. Já não há tempo suficiente para analisar todos os pormenores. A Ducati também vive do facto de ter o maior número de pilotos e técnicos de todos. É tudo uma questão de qualidade dos dados e da sua análise. O que eu posso imaginar: Que a resolução de problemas num MotoGP cada vez mais complexo acontece mais rapidamente nas equipas de fábrica do que nas equipas satélite da Ducati.

Os tempos da Aprilia no Qatar foram dignos de honra.

O Qatar é adequado para a Aprilia - tal como Termas de Río Hondo e Barcelona. Mas sim: dignos de todas as honras. No entanto, a imagem será diferente de pista para pista. A RS-GP é demasiado específica para funcionar em todo o lado. Mais: Com quatro pilotos, a Aprilia tem apenas metade da informação que a Ducati tem com oito. Também não têm a qualidade e a profundidade das ferramentas de análise que os seus colegas de vermelho têm. Quando o traçado e o nível de aderência estão correctos, a Aprilia será a referência. Noutros fins-de-semana, terão problemas em terminar entre os 8 ou 10 primeiros.

Se confiarmos no feedback dos pilotos, a Aprilia tem um motor relativamente fraco para a sua aerodinâmica extrema.

É a história: quanto mais potente for o motor, mais aerodinâmica se pode permitir. Atualmente, a velocidade máxima absoluta já não é uma referência. A questão é: é possível atingir velocidades de 200 ou 300 km/h apesar da aerodinâmica - e utilizar a aerodinâmica para a aceleração porque gera downforce? Se nos falta potência, também nos falta força descendente. É aí que o gato morde a cauda.

Como é que a KTM trabalhou?

De forma diferente da anterior. Com as suas novas abordagens técnicas, tornaram-se mais fortes e mais calmos nos últimos dois ou três anos. Não procuram os melhores tempos absolutos nos testes, mas reconhecem o valor de cada volta e dos dados obtidos. A KTM concentra-se em tentar realmente tudo em vez de estabelecer recordes. É por isso que eu também esperaria pelo fim de semana de corrida aqui, embora o Qatar nunca tenha sido o local preferido da KTM. Mas mesmo aqui posso ver que estão a eliminar gradualmente as fraquezas anteriores e a aproximar-se. Para o ano como um todo, ainda os vejo em segundo lugar atrás da Ducati - com a Aprilia desconfortavelmente perto.

Será que a Honda só esteve tão mal porque o Qatar não é definitivamente uma pista para a RC213V?

E porque dois dos seus pilotos não estavam em forma. Isso não muda o facto de os rapazes estarem motivados para o teste, nem sequer parece assim tão mau até ao momento em que todos desatam a bater o martelo no final. Depois, continuam a olhar para o fundo do poço. A grande melhoria de que todos têm falado desde Valência - gostaria de a ver em corrida. Ainda não estou convencido de que tenha havido uma grande melhoria em termos comparativos. Quando se quer subir uma montanha alta, os metros de descida no plano parecem demorar uma eternidade. Só quando estamos perto do cume é que nos apercebemos de que estamos a fazer progressos.

A bicicleta não melhorou tecnicamente?

Isso é mais difícil de avaliar seriamente do que se possa pensar. Com uma má qualificação, começamos atrás, somos devorados pelo pelotão e a bicicleta parece ainda pior do que é na realidade. Há muitos factores envolvidos.

Isso aplica-se igualmente à Honda e à Yamaha?

A Yamaha também tem metade do número de pilotos que a Honda. Especialmente no desenvolvimento, é preciso gerar mais dados, não menos. A Yamaha tem dois pilotos, a Ducati tem quatro vezes mais. Se a Ducati tiver quatro pilotos a ter um dia extremamente mau, continua a gerar duas vezes mais dados bons do que a Yamaha geraria idealmente. É muito, muito amargo para a Yamaha neste momento.

O Marc Márquez vai estar lá a tempo para o GP do Qatar?

Não, não exatamente a tempo. Eles estão a trabalhar para a sessão de qualificação do Qatar, apesar de toda a especulação. Todos nós sabemos que se Marc fechar os olhos e ficar sentado, ele fará um ótimo tempo. Mas ele ainda está na fase de entender o que a Ducati quer dele. Os reflexos da Honda estão tão profundamente armazenados no seu subconsciente que levará tempo a ultrapassá-los e a ganhar de novo.

Quanto tempo é que isso vai demorar?

Penso que três ou quatro provas. Para ter jogado durante o fim de semana, para ter corrido um sprint no pelotão, para sentir o que os outros estão a fazer. Ele vai querer estar envolvido desde o início e não deixar que os outros pilotos da Ducati dancem em cima do seu nariz, mas até Jerez vai colocar "ganhar experiência!" no topo da sua lista. Só quando tiver interiorizado qual o ângulo de inclinação em que a moto tem mais aderência mecânica, quando souber até que ponto pode travar apesar da estabilidade desconhecida e quando tiver domado um pouco o seu estilo selvagem, é que vai dar tudo por tudo. A partir do início das corridas europeias, penso que ele vai sentir-se muito desconfortável durante as restantes.

Para vos dar a oportunidade de estarem finalmente errados: Quem vai estar na pole position no Qatar?

Enea.

O vencedor do Sprint?

Martín.

E no GP?

Pecco.

Uma solução muito diplomática e salomónica. Obrigado pela experiência!

Seja sempre bem-vindo.