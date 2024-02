Maverick Viñales (Aprilia/6º): Velocidad punta más baja.

Maverick Viñales ha terminado los dos días de entrenamientos de Qatar en el circuito de Lusail en sexta posición de la tabla oficial de tiempos, con un mejor crono personal de 1'51.4". El español de 29 años se ha quedado a 0.4 segundos del fabuloso tiempo marcado por el campeón del mundo Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati).

"Habríamos necesitado uno o dos días más", dijo Viñales con franqueza. "Pero en las curvas rápidas voy justo de tiempo, lo que está muy bien. El año pasado tuve mis problemas en el sector 3 en Qatar, ahora estoy recuperando terreno ahí y eso es bueno. Siempre he recuperado terreno en las curvas rápidas, ese ha sido siempre mi punto fuerte. Ahora puedo hacer lo mismo con la Aprilia y eso es muy positivo".

Viñales también informó de otras conclusiones de los tests: "Aquí en Qatar estoy luchando un poco con el freno motor, no funciona del todo consistentemente. Pero cuando haces tandas más largas te das cuenta de estos problemas, tenemos que adaptar mejor el freno motor. De acuerdo, no es realmente un problema, no quiero llamarlo así, se trata de la puesta a punto. Fue genial que hiciéramos el stint largo. Por supuesto, aún queda mucho trabajo por hacer para el fin de semana de la carrera".

En cuanto a la velocidad punta, Viñales tuvo que darse cuenta de que los dos pilotos del equipo cliente, Miguel Oliveira (también con la RS-GP24) y Raúl Fernández (con la RS-GP23 del año pasado), también eran más rápidos: "Por supuesto que estamos por detrás en la clasificación en cuanto a velocidad punta. Pero el motor no era completamente nuevo y demás. Pero hay que decir que Oliveira y Fernández están ahí. Deberíamos ser capaces de alcanzar esta velocidad. Si conseguimos esta velocidad punta, entonces podría estar entre 0,1 y 0,3 segundos en esta pista".

El lunes, Viñales midió una velocidad máxima de 345,0 km/h, el martes fue de 342,8 km/h. En comparación, Enea Bastianini marcó el mejor valor con 355,2 km/h el primer día de pruebas en Qatar.

Como todos los fabricantes de los grupos A a C de las "Concesiones", Aprilia tiene que homologar la especificación del motor antes del inicio del Campeonato del Mundo, pero quiere llevar la fase final de desarrollo directamente al primer Gran Premio. Sin embargo, sólo se trata de una actualización menor, como se rumoreó recientemente en Doha.

Test de MotoGP en Qatar, resultados finales (19 y 20 de febrero):

1º Bagnaia, Ducati, 1:50.952 min

2º Bastianini, Ducati, + 0.120 seg.

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.308

4º Marc Márquez, Ducati, + 0.383

5º Raúl Fernández, Aprilia, + 0.389

6º Viñales, Aprilia, + 0.435

7º Martin, Ducati, + 0.514

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0.537

9º Brad Binder, KTM, + 0.631

10º Bezzecchi, Ducati, + 0.726

11º Miller, KTM, + 0.768

12º Oliveira, Aprilia, + 0.884

13º Alex Márquez, Ducati, + 0.992

14º Quartararo, Yamaha, + 1.013

15º Acosta, KTM, + 1.094

16º Rins, Yamaha, + 1.151

17º Zarco, Honda, + 1.210

18º Nakagami, Honda, + 1.432

19º Mir, Honda, + 1.505

20º Marini, Honda, + 1.725

21º Augusto Fernández, KTM, + 1.818

22º Crutchlow, Yamaha, + 2.060

23º Pirro, Ducati, + 2.703

24º Savadori, Aprilia, + 10.448