Maverick Viñales (Aprilia/6e) : une vitesse de pointe plus faible

Maverick Viñales a terminé le test de deux jours au Qatar sur le circuit de Lusail à la sixième place de la feuille de temps officielle, avec un meilleur temps personnel de 1:51,4 min. L'Espagnol de 29 ans s'est donc retrouvé à 0,4 seconde du temps fabuleux du champion du monde Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati).

"Nous aurions eu besoin d'un jour ou deux de plus", a constaté Viñales sans ambages. "Mais dans les virages rapides, je suis au point, c'est très bien. L'année dernière, j'ai eu des problèmes dans le secteur 3 au Qatar, maintenant je gagne du terrain à cet endroit et c'est bien. J'ai toujours rattrapé mon retard dans les virages rapides, cela a toujours été mon point fort. Maintenant, j'y arrive aussi avec l'Aprilia et c'est très positif".

Viñales a également fait part d'autres enseignements tirés des essais : "Ici au Qatar, j'ai un peu de mal avec le frein moteur, il ne fonctionne pas de manière très constante. Mais quand on fait des relais plus longs, on se rend compte de ces problèmes, nous devons mieux adapter le frein moteur. Ok, ce ne sont pas vraiment des problèmes, je ne veux pas les appeler comme ça - c'est juste une question de réglage, de configuration. C'est super d'avoir fait ce long relais. Bien sûr, il y a encore suffisamment de travail pour le week-end de course".

En ce qui concerne la vitesse de pointe, Viñales a dû constater que les deux pilotes du team client, Miguel Oliveira (également sur la RS-GP24) et Raúl Fernández (sur la RS-GP23 de l'an dernier), étaient également plus rapides : "Il est clair que nous sommes en retard au classement en termes de vitesse de pointe. Mais le moteur n'était pas tout à fait nouveau et ainsi de suite. Mais il faut dire qu'Oliveira et Fernández sont là. Nous devrions être en mesure d'atteindre cette vitesse. Si nous parvenons à cette vitesse de pointe, cela pourrait représenter entre 0,1 et 0,3 seconde sur cette piste".

Lundi, Viñales a enregistré une vitesse maximale de 345,0 km/h, contre 342,8 km/h mardi. A titre de comparaison, Enea Bastianini a assuré la meilleure performance lors de la première journée de test au Qatar avec 355,2 km/h.

Comme tous les constructeurs des groupes "Concessions" A à C, Aprilia doit homologuer la spécification du moteur avant le début du championnat du monde, mais veut apporter la dernière étape de développement directement lors du premier Grand Prix. Il ne s'agit toutefois que d'une mise à jour mineure, a-t-on entendu dernièrement à Doha.

Test MotoGP au Qatar, classement final (19 et 20 février) :

1. Bagnaia, Ducati, 1:50,952 min

2. Bastianini, Ducati, + 0,120 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,308

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,383

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,389

6. Viñales, Aprilia, + 0,435

7. Martin, Ducati, + 0,514

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,537

9. Brad Binder, KTM, + 0,631

10. Bezzecchi, Ducati, + 0,726

11. Miller, KTM, + 0,768

12. Oliveira, Aprilia, + 0,884

13. Alex Márquez, Ducati, + 0,992

14. Quartararo, Yamaha, + 1,013

15. Acosta, KTM, + 1,094

16. Rins, Yamaha, + 1,151

17. Zarco, Honda, + 1,210

18. Nakagami, Honda, + 1,432

19. Mir, Honda, + 1,505

20. Marini, Honda, + 1,725

21. Augusto Fernández, KTM, + 1,818

22. Crutchlow, Yamaha, + 2,060

23. Pirro, Ducati, + 2,703

24e Savadori, Aprilia, + 10,448