Maverick Viñales (Aprilia/6°): velocità massima inferiore

Maverick Viñales ha concluso la due giorni di test in Qatar sul circuito di Lusail al sesto posto della classifica ufficiale dei tempi, facendo segnare un miglior tempo personale di 1'51.4". Il 29enne spagnolo è stato a 0,4 secondi dal favoloso tempo fatto segnare dal campione del mondo Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati).

"Avremmo avuto bisogno di un altro giorno o due", ha detto candidamente Viñales. "Ma nelle curve veloci sono a punto, il che è molto positivo. L'anno scorso ho avuto problemi nel settore 3 in Qatar, ora sto recuperando terreno e questo è positivo. Ho sempre recuperato nelle curve veloci, è sempre stato il mio punto di forza. Ora posso fare lo stesso con l'Aprilia e questo è molto positivo".

Viñales ha riferito anche altri risultati dei test: "Qui in Qatar ho qualche problema con il freno motore, non funziona in modo costante. Ma quando si fanno stint più lunghi ci si rende conto di questi problemi, dobbiamo adattare meglio il freno motore. Ok, non è un vero e proprio problema, non voglio chiamarlo così: è solo una questione di impostazione, di set-up. È stato bello fare uno stint lungo. Naturalmente c'è ancora molto lavoro da fare per il weekend di gara".

Per quanto riguarda la velocità massima, Viñales si è reso conto che anche i due piloti del team clienti, Miguel Oliveira (anche lui su RS-GP24) e Raúl Fernández (sulla RS-GP23 dello scorso anno), erano più veloci: "Ovviamente siamo indietro in classifica in termini di velocità massima. Ma il motore non era completamente nuovo e così via. Ma bisogna dire che Oliveira e Fernández sono lì. Dovremmo essere in grado di raggiungere questa velocità. Se riusciamo a raggiungere questa velocità massima, allora potrebbe essere tra 0,1 e 0,3 secondi su questa pista".

Lunedì Viñales ha misurato una velocità massima di 345,0 km/h, martedì di 342,8 km/h. In confronto, Enea Bastianini ha stabilito il miglior valore nella prima giornata di test in Qatar con 355,2 km/h.

Come tutti i costruttori dei gruppi "Concessioni" da A a C, Aprilia deve omologare le specifiche del motore prima dell'inizio del Campionato del Mondo, ma vuole portare la fase finale di sviluppo direttamente al primo Gran Premio. Tuttavia, si tratta solo di un aggiornamento minore, come si è detto di recente a Doha.

Test MotoGP in Qatar, risultati finali (19 e 20 febbraio):

1° Bagnaia, Ducati, 1:50.952 min.

2° Bastianini, Ducati, + 0,120 sec.

3° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,308

4° Marc Márquez, Ducati, + 0,383

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,389

6° Viñales, Aprilia, + 0,435

7° Martin, Ducati, + 0,514

8° Di Giannantonio, Ducati, + 0,537

9° Brad Binder, KTM, + 0,631

10° Bezzecchi, Ducati, + 0,726

11° Miller, KTM, + 0,768

12° Oliveira, Aprilia, + 0,884

13° Alex Márquez, Ducati, + 0,992

14° Quartararo, Yamaha, + 1,013

15° Acosta, KTM, + 1,094

16° Rins, Yamaha, + 1.151

17° Zarco, Honda, + 1.210

18° Nakagami, Honda, + 1.432

19° Mir, Honda, + 1.505

20° Marini, Honda, + 1.725

21° Augusto Fernández, KTM, + 1.818

22° Crutchlow, Yamaha, + 2.060

23° Pirro, Ducati, + 2.703

24° Savadori, Aprilia, + 10.448