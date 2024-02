Maverick Viñales (Aprilia/6º): Velocidade máxima mais baixa

A estrela da Aprilia, Maverick Viñales, tal como o seu companheiro de equipa Aleix Espargaró, ficou na frente do pelotão no teste de MotoGP em Doha, mas mesmo assim teve de olhar com inveja para a equipa americana cliente da Trackhouse na análise posterior.

Maverick Viñales terminou os dois dias de testes no Qatar, no Circuito de Lusail, em sexto lugar na tabela de tempos oficial, com um tempo pessoal de 1m51,4s. O espanhol de 29 anos ficou a 0,4 segundos do fabuloso tempo estabelecido pelo campeão do mundo Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati).

"Teríamos precisado de mais um ou dois dias", disse Viñales com sinceridade. "Mas nas curvas rápidas estou mesmo no ponto, o que é muito bom. No ano passado tive os meus problemas no sector 3 no Qatar, agora estou a recuperar terreno e isso é bom. Sempre recuperei nas curvas rápidas, esse sempre foi o meu ponto forte. Agora posso fazer o mesmo com a Aprilia e isso é muito positivo."

Viñales também falou sobre outras conclusões dos testes: "Aqui no Qatar estou a ter algumas dificuldades com o travão motor, não funciona de forma consistente. Mas quando se fazem treinos mais longos apercebemo-nos destes problemas, temos de adaptar melhor o travão motor. Ok, não é bem um problema, não lhe quero chamar isso - tem apenas a ver com a regulação, a configuração. Foi ótimo termos feito o longo período. Claro que ainda há muito trabalho a fazer para o fim de semana de corrida."

No que diz respeito à velocidade máxima, Viñales teve de perceber que os dois pilotos da equipa cliente, Miguel Oliveira (também com o RS-GP24) e Raúl Fernández (com o RS-GP23 do ano passado), também eram mais rápidos: "É claro que estamos atrás na classificação em termos de velocidade máxima. Mas o motor não era completamente novo e assim por diante. Mas há que dizer que o Oliveira e o Fernández estão lá. Devemos ser capazes de atingir esta velocidade. Se conseguirmos esta velocidade máxima, então poderá ser entre 0,1 e 0,3 segundos nesta pista."

Na segunda-feira, Viñales registou uma velocidade máxima de 345,0 km/h, na terça-feira foi de 342,8 km/h. Em comparação, Enea Bastianini estabeleceu o melhor valor com 355,2 km/h no primeiro dia de testes no Qatar.

Tal como todos os construtores dos grupos "Concessões" A a C, a Aprilia tem de homologar a especificação do motor antes da abertura do Campeonato do Mundo, mas quer trazer a fase final de desenvolvimento diretamente para o primeiro Grande Prémio. No entanto, trata-se apenas de uma pequena atualização, tal como foi recentemente anunciado em Doha.

Teste de MotoGP no Qatar, resultados finais (19 e 20 de fevereiro):

1º Bagnaia, Ducati, 1:50.952 min

2º Bastianini, Ducati, + 0,120 seg

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,308

4º Marc Márquez, Ducati, + 0,383

5º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,389

6º Viñales, Aprilia, + 0,435

7º Martin, Ducati, + 0,514

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0,537

9º Brad Binder, KTM, + 0,631

10º Bezzecchi, Ducati, + 0,726

11º Miller, KTM, + 0,768

12º Oliveira, Aprilia, + 0,884

13º Alex Márquez, Ducati, + 0,992

14º Quartararo, Yamaha, + 1,013

15º Acosta, KTM, + 1,094

16º Rins, Yamaha, + 1,151

17º Zarco, Honda, + 1.210

18º Nakagami, Honda, + 1,432

19º Mir, Honda, + 1,505

20º Marini, Honda, + 1,725

21º Augusto Fernández, KTM, + 1,818

22º Crutchlow, Yamaha, + 2,060

23º Pirro, Ducati, + 2,703

24º Savadori, Aprilia, + 10,448