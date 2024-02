Fabio Di Giannantonio (8º): "Como en Hollywood"

"Han sido dos buenos días de pruebas. El martes fue un poco más difícil que el lunes, porque al principio no tenía las mismas sensaciones y luché un poco con el agarre. Pero luego encontramos un buen equilibrio y mejoramos", dijo Fabio Di Giannantonio, resumiendo su test de Qatar.

Con una diferencia de 0.537 segundos respecto al mejor tiempo de Pecco Bagnaia con la nueva Desmosedici GP24, que según el defensor del título es mejor en todos los aspectos que el modelo del año pasado, "Diggia" terminó en octava posición en la tabla de tiempos con esta misma GP23. "Estamos a unas décimas del ritmo, todavía estamos un poco lejos", dijo el recién llegado de VR46. "Necesito mejorar ahí, creo que eso está más de mi lado".

En términos de ritmo, sin embargo, Roman, de 25 años, se situó justo delante, como en el anterior test de Sepang. "Hice un trabajo bastante bueno en la simulación de sprint. Estuve entre los más rápidos y creo que en estos momentos podríamos estar entre los cinco primeros. Así que de momento hemos hecho un buen trabajo", confirmó Di Giannantonio.

Recordando su gran momento del pasado noviembre, cuando ganó su primera carrera de MotoGP bajo los focos con la Ducati de Gresini, la sonrisa de Fabio era aún más amplia de lo habitual en el elegante paddock del Circuito de Lusail. "Me encanta este lugar, el paddock es fantástico y también me encanta el horario, cuando puedes dormir por la mañana y luego subirte a la moto", dijo riendo. "Y cuando lo haces, está lleno de luces, un poco al estilo de Hollywood, lo que siempre crea un buen ambiente".

Como ganador del año pasado, ¿acudirá Diggia al GP de Qatar 2024 dentro de quince días con más presión y quizás con una sensación un poco extraña al arrancar de nuevo la temporada? "No, no será extraño", responde. "Siempre digo que la presión es un privilegio porque significa que puedes hacerlo. Me encanta ese tipo de presión".

Al mismo tiempo, el piloto de GP23 del Pertamina Enduro VR46 Racing Team matizó: "Pero también hay que ser realista, parece que los pilotos de fábrica tienen un poco más a su favor en este momento. Parece que están en plena forma, especialmente Pecco. Pero creo que estamos en una buena posición para luchar por el podio. Sin duda lo intentaré dentro de quince días".

Prueba de MotoGP en Qatar, clasificación final (19 y 20 de febrero):

1º Bagnaia, Ducati, 1'50.952 min

2º Bastianini, Ducati, + 0.120 seg.

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.308

4º Marc Márquez, Ducati, + 0.383

5º Raúl Fernández, Aprilia, + 0.389

6º Viñales, Aprilia, + 0.435

7º Martin, Ducati, + 0.514

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0.537

9º Brad Binder, KTM, + 0.631

10º Bezzecchi, Ducati, + 0.726

11º Miller, KTM, + 0.768

12º Oliveira, Aprilia, + 0.884

13º Alex Márquez, Ducati, + 0.992

14º Quartararo, Yamaha, + 1.013

15º Acosta, KTM, + 1.094

16º Rins, Yamaha, + 1.151

17º Zarco, Honda, + 1.210

18º Nakagami, Honda, + 1.432

19º Mir, Honda, + 1.505

20º Marini, Honda, + 1.725

21º Augusto Fernández, KTM, + 1.818

22º Crutchlow, Yamaha, + 2.060

23º Pirro, Ducati, + 2.703

24º Savadori, Aprilia, + 10.448