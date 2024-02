Fabio Di Giannantonio (8e) : "Comme à Hollywood".

"Ce furent deux bonnes journées de test. Le mardi a été un peu plus difficile que le lundi, car au début je n'avais pas les mêmes sensations et j'avais un peu de mal avec le grip. Mais ensuite, nous avons trouvé un bon équilibre et nous nous sommes améliorés", a résumé Fabio Di Giannantonio à propos de son test au Qatar.

Avec 0,537 sec de retard sur le meilleur temps de Pecco Bagnaia sur la nouvelle Desmosedici GP24, qui, selon le champion en titre, est meilleure que le modèle de l'an dernier dans tous les domaines, "Diggia" a terminé à la huitième place de la feuille des temps sur cette même GP23. "Il nous manque quelques dixièmes pour chasser le chrono, nous sommes encore un peu loin", sait le nouveau venu de VR46. "Je dois m'améliorer à ce niveau, je pense que c'est plutôt de mon côté".

En revanche, en termes de rythme, le Romain de 25 ans était aux avant-postes, comme lors du précédent test de Sepang. "Lors de la simulation de sprint, j'ai fait un assez bon travail. J'étais parmi les plus rapides et je pense que nous pourrions être dans le top 5 pour le moment. Pour l'instant, nous avons donc fait du bon travail", a affirmé Di Giannantonio.

En pensant à son heure de gloire en novembre dernier, lorsqu'il avait remporté sa première course MotoGP sur la Ducati de Gresini sous les projecteurs, le sourire de Fabio était encore plus large que d'habitude dans le paddock raffiné du circuit de Lusail. "J'adore cet endroit, le paddock est fantastique et j'adore aussi l'horaire, quand vous pouvez faire la grasse matinée et sauter sur la moto", a-t-il déclaré en riant. "Et quand on fait ça, c'est plein de projecteurs - un peu dans le style hollywoodien, ça met toujours de l'ambiance".

En tant que vainqueur de l'année dernière, Diggia aborde-t-il le GP du Qatar 2024, qui aura lieu dans deux semaines, avec plus de pression et peut-être un sentiment un peu étrange, puisque ce sera à nouveau le début de la saison ? "Non, ce ne sera pas bizarre", a-t-il répondu d'un signe de tête. "Je dis toujours que la pression est un privilège parce qu'elle signifie que tu peux y arriver. C'est le genre de pression que j'aime".

En même temps, le pilote GP23 du Pertamina Enduro VR46 Racing Team a nuancé : "Mais il faut aussi être réaliste, il semble que les pilotes d'usine aient un peu plus de moyens en ce moment. Ils semblent vraiment en pleine forme, surtout Pecco. Mais je pense que nous sommes dans une bonne position pour nous battre pour une place sur le podium. Je vais certainement essayer dans deux semaines".

Test MotoGP au Qatar, classement final (19 et 20 février) :

1. Bagnaia, Ducati, 1:50,952 min

2. Bastianini, Ducati, + 0,120 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,308

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,383

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,389

6. Viñales, Aprilia, + 0,435

7. Martin, Ducati, + 0,514

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,537

9. Brad Binder, KTM, + 0,631

10. Bezzecchi, Ducati, + 0,726

11. Miller, KTM, + 0,768

12. Oliveira, Aprilia, + 0,884

13. Alex Márquez, Ducati, + 0,992

14. Quartararo, Yamaha, + 1,013

15. Acosta, KTM, + 1,094

16. Rins, Yamaha, + 1,151

17. Zarco, Honda, + 1,210

18. Nakagami, Honda, + 1,432

19. Mir, Honda, + 1,505

20. Marini, Honda, + 1,725

21. Augusto Fernández, KTM, + 1,818

22. Crutchlow, Yamaha, + 2,060

23. Pirro, Ducati, + 2,703

24e Savadori, Aprilia, + 10,448