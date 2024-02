Fabio Di Giannantonio (8°): "Come a Hollywood".

Il pilota VR46 Ducati Fabio Di Giannantonio ha mostrato una buona forma nei test invernali della MotoGP, ma vede ancora margini di miglioramento. La valutazione del vincitore dello scorso anno in Qatar in vista dell'apertura del Campionato del Mondo 2024.

"Sono stati due buoni giorni di test. Martedì è stato un po' più difficile rispetto a lunedì, perché all'inizio non avevo lo stesso feeling e ho faticato un po' con il grip. Ma poi abbiamo trovato un buon equilibrio e siamo migliorati", ha detto Fabio Di Giannantonio, riassumendo il suo test in Qatar.

Con un distacco di 0,537 secondi dal miglior tempo di Pecco Bagnaia sulla nuova Desmosedici GP24, che secondo il campione in carica è migliore in tutti i settori rispetto al modello dello scorso anno, "Diggia" ha chiuso all'ottavo posto della classifica dei tempi su questa stessa GP23. "Siamo a qualche decimo dal passo, siamo ancora un po' lontani", ha detto il nuovo arrivato della VR46. "Devo migliorare in questo senso, credo che sia più dalla mia parte".

In termini di ritmo, tuttavia, il 25enne romano è stato in testa, come nel precedente test di Sepang. "Ho fatto un buon lavoro nella simulazione di sprint. Sono stato tra i più veloci e credo che al momento potremmo essere tra i primi cinque. Per il momento abbiamo fatto un buon lavoro", ha confermato Di Giannantonio.

Ripensando al grande momento dello scorso novembre, quando ha vinto la sua prima gara di MotoGP sotto i riflettori in sella alla Ducati di Gresini, il sorriso di Fabio era ancora più ampio del solito nell'elegante paddock del circuito di Lusail. "Adoro questo posto, il paddock è fantastico e mi piace anche l'orario in cui puoi dormire la mattina e poi saltare in sella alla moto", ha detto ridendo. "E quando lo fai, è pieno di luci, un po' in stile Hollywood, il che crea sempre una bella atmosfera".

Come vincitore dell'anno scorso, Diggia si presenterà al GP del Qatar 2024, tra quindici giorni, con una maggiore pressione e forse con una sensazione un po' strana, visto che la stagione sta per ricominciare? "No, non sarà strano", ha detto. "Dico sempre che la pressione è un privilegio perché significa che puoi farcela. Adoro questo tipo di pressione".

Allo stesso tempo, il pilota GP23 del Pertamina Enduro VR46 Racing Team si è qualificato: "Ma bisogna anche essere realisti, sembra che i piloti ufficiali abbiano qualcosa in più al momento. Sembrano davvero in forma, soprattutto Pecco. Ma credo che siamo in una buona posizione per lottare per il podio. Ci proverò sicuramente tra quindici giorni".

Test MotoGP in Qatar, classifica finale (19 e 20 febbraio):

1° Bagnaia, Ducati, 1'50.952 min.

2° Bastianini, Ducati, + 0,120 sec.

3° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,308

4° Marc Márquez, Ducati, + 0,383

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,389

6° Viñales, Aprilia, + 0,435

7° Martin, Ducati, + 0,514

8° Di Giannantonio, Ducati, + 0,537

9° Brad Binder, KTM, + 0,631

10° Bezzecchi, Ducati, + 0,726

11° Miller, KTM, + 0,768

12° Oliveira, Aprilia, + 0,884

13° Alex Márquez, Ducati, + 0,992

14° Quartararo, Yamaha, + 1,013

15° Acosta, KTM, + 1,094

16° Rins, Yamaha, + 1.151

17° Zarco, Honda, + 1.210

18° Nakagami, Honda, + 1.432

19° Mir, Honda, + 1.505

20° Marini, Honda, + 1.725

21° Augusto Fernández, KTM, + 1.818

22° Crutchlow, Yamaha, + 2.060

23° Pirro, Ducati, + 2.703

24° Savadori, Aprilia, + 10.448