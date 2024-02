Fabio Di Giannantonio (8º): "Tal como em Hollywood"

O piloto da VR46 Ducati, Fabio Di Giannantonio, mostrou boa forma nos testes de inverno de MotoGP, mas ainda tem margem para melhorar. A avaliação do vencedor do ano passado no Qatar antes da abertura do Campeonato do Mundo de 2024.

"Foram dois bons dias de testes. Terça-feira foi um pouco mais difícil do que segunda-feira porque não tive a mesma sensação no início e tive algumas dificuldades com a aderência. Mas depois encontrámos um bom equilíbrio e melhorámos", disse Fabio Di Giannantonio, resumindo o seu teste no Qatar.

Com uma diferença de 0,537 segundos para o melhor tempo de Pecco Bagnaia com a nova Desmosedici GP24, que segundo o atual campeão é melhor em todas as áreas do que o modelo do ano passado, "Diggia" terminou no oitavo lugar da tabela de tempos com esta mesma GP23. "Estamos a alguns décimos do ritmo, ainda estamos um pouco longe", disse o estreante do VR46. "Preciso de melhorar aí, acho que isso está mais do meu lado".

Em termos de ritmo, no entanto, Roman, de 25 anos, esteve mesmo na frente, tal como no teste anterior em Sepang. "Fiz um bom trabalho na simulação de sprint. Estive entre os mais rápidos e penso que, neste momento, poderíamos estar entre os cinco primeiros. Por isso, fizemos um bom trabalho para já", confirmou Di Giannantonio.

Recordando o grande momento de novembro passado, quando venceu a sua primeira corrida de MotoGP sob as luzes da Gresini Ducati, o sorriso de Fabio era ainda maior do que o habitual no elegante paddock do Circuito de Lusail. "Adoro este lugar, o paddock é fantástico e também adoro o horário em que se pode dormir de manhã e depois saltar para a moto," riu-se. "E quando se faz isso, está cheio de luzes - um pouco ao estilo de Hollywood, o que cria sempre uma boa atmosfera."

Como vencedor do ano passado, será que Diggia vai para o GP do Qatar de 2024, dentro de duas semanas, com mais pressão e talvez com uma sensação um pouco estranha quando a época começar de novo? "Não, não vai ser estranho", disse ele. "Digo sempre que a pressão é um privilégio, porque significa que o podemos fazer. Eu adoro esse tipo de pressão".

Ao mesmo tempo, o piloto da GP23 da Pertamina Enduro VR46 Racing Team qualificou-se: "Mas também temos de ser realistas, parece que os pilotos de fábrica têm um pouco mais de força neste momento. Eles parecem estar mesmo em grande forma, especialmente o Pecco. Mas acredito que estamos numa boa posição para lutar por um lugar no pódio. Vou certamente tentar dentro de duas semanas."

Teste de MotoGP no Qatar, classificação final (19 e 20 de fevereiro):

1º Bagnaia, Ducati, 1'50.952 min

2º Bastianini, Ducati, + 0,120 seg

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,308

4º Marc Márquez, Ducati, + 0,383

5º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,389

6º Viñales, Aprilia, + 0,435

7º Martin, Ducati, + 0,514

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0,537

9º Brad Binder, KTM, + 0,631

10º Bezzecchi, Ducati, + 0,726

11º Miller, KTM, + 0,768

12º Oliveira, Aprilia, + 0,884

13º Alex Márquez, Ducati, + 0,992

14º Quartararo, Yamaha, + 1,013

15º Acosta, KTM, + 1,094

16º Rins, Yamaha, + 1,151

17º Zarco, Honda, + 1.210

18º Nakagami, Honda, + 1,432

19º Mir, Honda, + 1,505

20º Marini, Honda, + 1,725

21º Augusto Fernández, KTM, + 1,818

22º Crutchlow, Yamaha, + 2,060

23º Pirro, Ducati, + 2,703

24º Savadori, Aprilia, + 10,448