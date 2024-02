Luca Marini (Honda): "Pecco presiona para conseguir más dinero"

Luca Marini dio una razón no del todo seria para su considerable diferencia con el mejor tiempo de Qatar de Francesco "Pecco" Bagnaia. Sin embargo, el recién llegado de Honda también tenía preparado un análisis técnico.

Una cosa es segura: Luca Marini no dejará que su buen humor se eche a perder, a pesar de que su compañero Pecco Bagnaia estableció una nueva marca en el test de Qatar con un 1:50.952 min, muy por debajo del récord de vuelta de Luca del pasado noviembre, un 1:51.762 min - aún pilotando la Desmosedici GP22 con los colores de VR46. Con la RC213V, el recién llegado de Repsol Honda no ha podido pasar de 1:52.677 min.

"Creo que Pecco está presionando para tener más poder en las negociaciones del contrato con Ducati, quiere más dinero y está demostrando su fuerza", bromeó "Maro" cuando le preguntaron por el fabuloso tiempo de Bagnaia y su diferencia de 1.725 seg respecto a la estrella de Ducati y bicampeón del mundo de MotoGP.

El análisis de su último día de test invernal fue mucho más sobrio: "Probamos algo grande en la moto que no fue bien. Por eso perdimos mucho tiempo al principio y el programa estaba un poco apretado. Pero creo que hemos probado todo lo que teníamos que probar. Hemos entendido muchas cosas, tenemos muchos datos y ahora podemos preparar el Gran Premio de la mejor manera posible. Parece que aún nos queda mucho camino por recorrer, pero las sensaciones sobre la moto han mejorado", ha asegurado el italiano de 26 años. "Por tanto, por un lado estoy satisfecho, pero por supuesto la diferencia es enorme. No podemos hacer un buen uso de los neumáticos blandos".

"No somos tan fuertes en los frenos, sobre todo con el neumático trasero Blando fresco no podemos utilizar la rueda trasera para frenar la moto. Ducati, en cambio, lo hace muy bien y gana mucho con ello. Tenemos que pilotar de otra manera para intentar conseguir una vuelta rápida. Me estoy adaptando, estoy mejorando. El martes piloté mucho más al estilo Honda que el lunes. Seguiré trabajando en ello el viernes en el Gran Premio", ha añadido Marini.

Marini pidió a Honda una configuración con más carga aerodinámica para el test de Qatar con el fin de encontrar más agarre trasero. "Siempre se trata de poder aprovechar mejor el neumático trasero. En la entrada en curva, a mitad de curva y en la salida, tenemos que centrarnos en este aspecto porque es donde más nos falta. Seguro que también hay lagunas en otras áreas, pero el agarre es lo que nos impide ser rápidos, especialmente con el neumático blando trasero, pero también con neumáticos usados en términos de ritmo. Así que tenemos que mejorar este aspecto".

¿La primera pretemporada de Marini como piloto oficial de Honda ha estado a la altura de sus expectativas? "En cuanto a nuestro rendimiento, sí, pero no esperaba una mejora tan grande respecto a los demás", admitió. "Los tiempos que marcaron en Doha y Sepang son increíbles. Creo que nuestro tiempo por vuelta es bastante normal. Estamos en un momento en el que empezamos muy lejos. Tenemos que ser pacientes, llegaremos".

Test de MotoGP en Qatar, resultados finales (19 y 20 de febrero):

1º Bagnaia, Ducati, 1'50.952 min

2º Bastianini, Ducati, +0.120 seg.

3º Aleix Espargaró, Aprilia, +0.308

4º Marc Márquez, Ducati, +0.383

5º Raúl Fernández, Aprilia, + 0.389

6º Viñales, Aprilia, + 0.435

7º Martin, Ducati, + 0.514

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0.537

9º Brad Binder, KTM, + 0.631

10º Bezzecchi, Ducati, + 0.726

11º Miller, KTM, + 0.768

12º Oliveira, Aprilia, + 0.884

13º Alex Márquez, Ducati, + 0.992

14º Quartararo, Yamaha, + 1.013

15º Acosta, KTM, + 1.094

16º Rins, Yamaha, + 1.151

17º Zarco, Honda, + 1.210

18º Nakagami, Honda, + 1.432

19º Mir, Honda, + 1.505

20º Marini, Honda, + 1.725

21º Augusto Fernández, KTM, + 1.818

22º Crutchlow, Yamaha, + 2.060

23º Pirro, Ducati, + 2.703

24º Savadori, Aprilia, + 10.448