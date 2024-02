Luca Marini (Honda) : "Pecco pousse pour plus d'argent".

Une chose est sûre : Luca Marini n'a pas perdu sa bonne humeur, même si son copain Pecco Bagnaia a établi une nouvelle référence lors du test au Qatar en 1:50,952 min, soit bien en dessous du record All Time Lap de Luca établi en novembre dernier, à savoir 1:51,762 min, alors qu'il pilotait encore la Desmosedici GP22 sous les couleurs de la VR46. Sur la RC213V, le nouveau venu chez Repsol Honda n'a pas pu faire mieux que 1'52.677.

"Je pense que Pecco pousse pour avoir plus de pouvoir dans les négociations contractuelles avec Ducati, il veut plus d'argent et montre sa force", a plaisanté "Maro" lorsqu'on lui a parlé du temps fabuleux de Bagnaia et de son retard de 1,725 sec sur la star de Ducati et double champion du monde MotoGP.

L'analyse de sa dernière journée d'essais hivernaux a été nettement plus sobre : "Nous avons essayé quelque chose de gros sur la moto qui n'était pas bon. C'est pourquoi nous avons perdu beaucoup de temps au début et le programme s'est ensuite avéré un peu serré. Mais je pense que nous avons testé tout ce que nous devions tester. Nous avons compris beaucoup de choses, nous disposons de beaucoup de données et nous pouvons maintenant préparer le Grand Prix de la meilleure manière possible. Il semble que nous soyons encore loin, mais le feeling sur la moto s'est amélioré", a assuré l'Italien de 26 ans. "Je suis donc satisfait d'un côté, mais il est clair que le retard est énorme. Nous ne pouvons pas bien utiliser les pneus tendres".

"Nous ne sommes pas très forts sur les freins, surtout avec le pneu arrière soft frais, nous ne pouvons pas utiliser la roue arrière pour ralentir la moto. Ducati, en revanche, le fait très fort et gagne ainsi beaucoup. Nous devons rouler d'une manière différente pour essayer d'obtenir un temps au tour rapide. Je m'adapte, je m'améliore. Mardi, j'ai beaucoup plus roulé dans le style Honda que lundi. Vendredi, lors du Grand Prix, je vais continuer à travailler sur ce point", a ajouté Marini.

Pour le test du Qatar, Marini a demandé à Honda une configuration avec plus d'appui afin de trouver plus d'adhérence à l'arrière. "Il s'agit toujours de pouvoir mieux utiliser le pneu arrière. En entrée, en milieu et en sortie de virage, nous devons nous concentrer sur cet aspect car c'est dans cette zone que nous manquons le plus. Il y a certainement des lacunes dans certains autres domaines, mais c'est le grip qui nous empêche d'être rapides, en particulier avec le pneu arrière soft, mais aussi avec des pneus usés en termes de rythme. Nous devons donc améliorer cet aspect".

La première pré-saison de Marini en tant que pilote officiel Honda a-t-elle répondu à ses attentes ? "En ce qui concerne notre performance, oui, mais je ne m'attendais pas à une si grande amélioration par rapport aux autres", admet-il. "Les temps au tour qu'ils ont réalisés à Doha et à Sepang sont incroyables. Je pense que notre temps au tour est assez normal. Nous sommes à un moment où nous avons commencé loin. Nous devons être patients, nous allons nous rapprocher".

Test MotoGP au Qatar, classement final (19 et 20 février) :

1. Bagnaia, Ducati, 1:50,952 min

2. Bastianini, Ducati, + 0,120 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,308

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,383

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,389

6. Viñales, Aprilia, + 0,435

7. Martin, Ducati, + 0,514

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,537

9. Brad Binder, KTM, + 0,631

10. Bezzecchi, Ducati, + 0,726

11. Miller, KTM, + 0,768

12. Oliveira, Aprilia, + 0,884

13. Alex Márquez, Ducati, + 0,992

14. Quartararo, Yamaha, + 1,013

15. Acosta, KTM, + 1,094

16. Rins, Yamaha, + 1,151

17. Zarco, Honda, + 1,210

18. Nakagami, Honda, + 1,432

19. Mir, Honda, + 1,505

20. Marini, Honda, + 1,725

21. Augusto Fernández, KTM, + 1,818

22. Crutchlow, Yamaha, + 2,060

23. Pirro, Ducati, + 2,703

24e Savadori, Aprilia, + 10,448