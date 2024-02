Luca Marini (Honda): "Pecco spinge per avere più soldi"

Luca Marini ha motivato in modo non del tutto serio il suo notevole distacco dal miglior tempo di Francesco "Pecco" Bagnaia in Qatar. Tuttavia, il nuovo arrivato della Honda aveva anche pronta un'analisi tecnica.

Una cosa è certa: Luca Marini non si lascerà guastare il buon umore, anche se il suo amico Pecco Bagnaia ha stabilito un nuovo punto di riferimento nei test del Qatar con un 1:50.952 min, ben al di sotto del record sul giro di Luca dello scorso novembre, 1:51.762 min - sempre in sella alla Desmosedici GP22 nei colori VR46. In sella alla RC213V, il nuovo arrivato in casa Repsol Honda non è riuscito ad andare oltre un 1:52.677 min.

"Penso che Pecco stia spingendo per avere più potere nelle trattative contrattuali con la Ducati, vuole più soldi e sta dimostrando la sua forza", ha scherzato "Maro" quando gli è stato chiesto del favoloso tempo di Bagnaia e del suo distacco di 1,725 secondi dalla stella della Ducati e due volte campione del mondo della MotoGP.

L'analisi dell'ultima giornata di test invernali è stata molto più sobria: "Abbiamo provato qualcosa di grosso sulla moto che non è andato bene. Per questo motivo abbiamo perso molto tempo all'inizio e il programma era un po' rigido. Ma credo che abbiamo provato tutto quello che c'era da provare. Abbiamo capito molte cose, abbiamo molti dati e ora possiamo prepararci per il Gran Premio nel miglior modo possibile. Sembra che la strada da percorrere sia ancora lunga, ma il feeling con la moto è migliorato", ha assicurato il 26enne italiano. "Sono quindi soddisfatto da un lato, ma ovviamente il divario è enorme. Non riusciamo a sfruttare bene le gomme morbide".

"Non siamo così forti in frenata, soprattutto con la gomma posteriore Soft fresca non possiamo usare la ruota posteriore per rallentare la moto. La Ducati, invece, lo fa molto bene e ci guadagna molto. Dobbiamo guidare in modo diverso per cercare di ottenere un tempo sul giro veloce. Mi sto adattando, sto migliorando. Martedì ho guidato molto più in stile Honda rispetto a lunedì. Continuerò a lavorare su questo aspetto venerdì al Gran Premio", ha aggiunto Marini.

Marini ha chiesto alla Honda una configurazione con più deportanza per il test del Qatar, al fine di trovare più aderenza al posteriore. "Si tratta sempre di riuscire a sfruttare meglio il pneumatico posteriore. In entrata, a metà curva e in uscita, dobbiamo concentrarci su questo aspetto perché è quello che ci manca di più. Sicuramente ci sono lacune anche in altre aree, ma l'aderenza è ciò che ci impedisce di essere veloci, soprattutto con la gomma posteriore morbida, ma anche con le gomme usate in termini di ritmo. Dobbiamo quindi migliorare questo aspetto".

Il primo precampionato di Marini come pilota ufficiale Honda è stato all'altezza delle sue aspettative? "In termini di prestazioni, sì, ma non mi aspettavo un miglioramento così grande rispetto agli altri", ha ammesso. "I tempi sul giro che hanno fatto registrare a Doha e a Sepang sono incredibili. Credo che il nostro tempo sul giro sia abbastanza normale. Siamo in un momento in cui siamo partiti da lontano. Dobbiamo essere pazienti, ci arriveremo".

Test MotoGP in Qatar, risultati finali (19 e 20 febbraio):

1° Bagnaia, Ducati, 1'50.952 min.

2° Bastianini, Ducati, +0,120 sec.

3° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,308

4° Marc Márquez, Ducati, + 0,383

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,389

6° Viñales, Aprilia, + 0,435

7° Martin, Ducati, + 0,514

8° Di Giannantonio, Ducati, + 0,537

9° Brad Binder, KTM, + 0,631

10° Bezzecchi, Ducati, + 0,726

11° Miller, KTM, + 0,768

12° Oliveira, Aprilia, + 0,884

13° Alex Márquez, Ducati, + 0,992

14° Quartararo, Yamaha, + 1,013

15° Acosta, KTM, + 1,094

16° Rins, Yamaha, + 1.151

17° Zarco, Honda, + 1.210

18° Nakagami, Honda, + 1.432

19° Mir, Honda, + 1.505

20° Marini, Honda, + 1.725

21° Augusto Fernández, KTM, + 1.818

22° Crutchlow, Yamaha, + 2.060

23° Pirro, Ducati, + 2.703

24° Savadori, Aprilia, + 10.448