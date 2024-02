Luca Marini (Honda): "Pecco quer mais dinheiro"

Luca Marini deu uma razão não totalmente séria para a sua considerável diferença em relação ao melhor tempo de Francesco "Pecco" Bagnaia no Qatar. No entanto, o novato da Honda também tinha uma análise técnica pronta.

Uma coisa é certa: Luca Marini não vai deixar que o seu bom humor seja estragado, apesar de o seu amigo Pecco Bagnaia ter estabelecido uma nova marca no teste do Qatar com 1:50.952 min, bem abaixo do recorde de volta de Luca de novembro passado, 1:51.762 min - ainda montado na Desmosedici GP22 com as cores da VR46. Na RC213V, o estreante da Repsol Honda não conseguiu ir além de 1:52.677 min.

"Acho que Pecco está a pressionar para ter mais poder nas negociações do contrato com a Ducati, ele quer mais dinheiro e está a mostrar a sua força", brincou "Maro" quando foi questionado sobre o fabuloso tempo de Bagnaia e a sua diferença de 1,725 segundos para a estrela da Ducati e bicampeão mundial de MotoGP.

A análise do seu último dia de testes de inverno foi muito mais sóbria: "Tentámos algo grande na moto que não foi bom. Foi por isso que perdemos muito tempo no início e o programa ficou um pouco apertado. Mas penso que tentámos tudo o que precisávamos de testar. Compreendemos muitas coisas, temos muitos dados e podemos agora preparar-nos para o Grande Prémio da melhor forma possível. Parece que ainda temos um longo caminho a percorrer, mas a sensação na moto melhorou", assegurou o italiano de 26 anos. "Por isso, estou satisfeito por um lado, mas é claro que a diferença é enorme. Não conseguimos fazer bom uso dos pneus macios."

"Não somos tão fortes nos travões, especialmente com o pneu traseiro macio fresco, não podemos usar a roda traseira para abrandar a moto. A Ducati, por outro lado, faz isso muito bem e ganha muito com isso. Temos de rodar de uma forma diferente para tentar obter um tempo de volta rápido. Estou a adaptar-me, estou a melhorar. Na terça-feira, andei muito mais ao estilo Honda do que na segunda-feira. Vou continuar a trabalhar nisto na sexta-feira no Grande Prémio," acrescentou Marini.

Marini pediu à Honda uma configuração com mais downforce para o teste do Qatar, de forma a encontrar mais aderência traseira. "É sempre uma questão de poder utilizar melhor o pneu traseiro. Na entrada da curva, a meio da curva e à saída - temos de nos concentrar neste aspeto porque é onde nos falta mais. Claro que também há falhas noutras áreas, mas a aderência é o que nos impede de sermos rápidos, especialmente com o pneu traseiro macio, mas também com pneus usados em termos de ritmo. Por isso, temos de melhorar este aspeto".

A primeira pré-época de Marini como piloto da Honda correspondeu às suas expectativas? "Em termos de desempenho, sim, mas não esperava uma melhoria tão grande em relação aos outros", admitiu. "Os tempos de volta que eles fizeram em Doha e Sepang são incríveis. Acho que o nosso tempo de volta é bastante normal. Estamos num momento em que começámos muito longe. Temos de ser pacientes, vamos lá chegar."

Teste de MotoGP no Qatar, resultados finais (19 e 20 de fevereiro):

1º Bagnaia, Ducati, 1'50.952 min

2º Bastianini, Ducati, +0,120 seg

3º Aleix Espargaró, Aprilia, +0,308

4º Marc Márquez, Ducati, + 0,383

5º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,389

6º Viñales, Aprilia, + 0,435

7º Martin, Ducati, + 0,514

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0,537

9º Brad Binder, KTM, + 0,631

10º Bezzecchi, Ducati, + 0,726

11º Miller, KTM, + 0,768

12º Oliveira, Aprilia, + 0,884

13º Alex Márquez, Ducati, + 0,992

14º Quartararo, Yamaha, + 1,013

15º Acosta, KTM, + 1,094

16º Rins, Yamaha, + 1,151

17º Zarco, Honda, + 1.210

18º Nakagami, Honda, + 1,432

19º Mir, Honda, + 1,505

20º Marini, Honda, + 1,725

21º Augusto Fernández, KTM, + 1,818

22º Crutchlow, Yamaha, + 2,060

23º Pirro, Ducati, + 2,703

24º Savadori, Aprilia, + 10,448