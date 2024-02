Pramac Ducati : Présentation de l'équipe lors du premier GP de Formule 1

Les champions du monde de l'équipe MotoGP Prima Pramac Racing de l'année dernière ont choisi le paddock de F1 de Bahreïn pour présenter le look 2024 de Jorge Martin et Franco Morbidelli.

La Formule 1 effectue des essais hivernaux de trois jours sur le circuit international de Bahreïn jusqu'au 23 février, avant le début de la saison de la catégorie reine sur quatre roues la semaine prochaine.

Les pilotes de MotoGP ont déjà effectué leur pré-saison, il ne reste plus qu'un rendez-vous avant le premier Grand Prix moto de l'année qui aura lieu du 8 au 10 mars au Qatar : Le 28 février, Prima Pramac Racing sera la dernière équipe de MotoGP à organiser sa traditionnelle présentation d'équipe et à dévoiler le nouveau design de la Ducati Desmosedici GP24 du vice-champion du monde Jorge Martin (26 ans) et du nouveau venu Franco Morbidelli (29 ans).

"Plus on attend, mieux c'est", a annoncé la troupe de Paolo Campinoti pour annoncer la présentation en faisant référence au lieu effectivement particulier : Pramac se présentera dans le paddock du circuit international de Bahreïn avant l'ouverture de la F1.

La présentation de l'équipe est prévue mercredi prochain à Sakhir à 19 heures, heure locale. Pour les fans d'Europe centrale, elle débutera à 17 heures en raison d'un décalage horaire de deux heures. SPEEDWEEK.com proposera à nouveau une retransmission en direct.