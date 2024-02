Pramac Ducati: Apresentação da equipa no primeiro GP de Fórmula 1

A Prima Pramac Racing, campeã do mundo de MotoGP do ano passado, escolheu o paddock de F1 do Bahrain para apresentar o visual de Jorge Martin e Franco Morbidelli para 2024.

A Fórmula 1 está a realizar um teste de inverno de três dias no Circuito Internacional do Bahrain até 23 de fevereiro, antes da abertura da época da categoria rainha das quatro rodas, na próxima semana.

Os pilotos de MotoGP já completaram a sua pré-época, faltando apenas uma data para o primeiro Grande Prémio de motociclismo do ano, de 8 a 10 de março, no Qatar: A Prima Pramac Racing será a última equipa de MotoGP a realizar a sua tradicional apresentação de equipa a 28 de fevereiro e a apresentar o novo design para a Ducati Desmosedici GP24 do vice-campeão Jorge Martin (26) e do recém-chegado Franco Morbidelli (29).

"Quanto mais se espera, melhor fica", disse a equipa de Paolo Campinoti, anunciando a apresentação com referência à localização verdadeiramente especial: A Pramac vai apresentar-se no paddock do Circuito Internacional do Bahrain, na véspera da abertura da época de F1.

A apresentação da equipa está agendada para a próxima quarta-feira, em Sakhir, às 19h00 locais; para os fãs da Europa Central, terá início às 17h00, devido à diferença horária de duas horas. O SPEEDWEEK.com voltará a oferecer uma transmissão em direto.