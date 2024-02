Le rookie Pedro Acosta (15e) : "Le chemin est encore long".

Après un total de huit jours de tests sur la RC16 à Sepang et Doha, Pedro Acosta se sent-il prêt pour sa première saison dans la catégorie reine ? "Je pense que oui", répond le nouveau venu en MotoGP en riant. "Je suis heureux. Nous avons fait la première simulation de course mardi et c'était bien. D'accord, j'ai fait de grosses erreurs sur deux ou trois tours, mais en général, le rythme était excellent sur ces 22 tours. J'ai aussi travaillé sur les cartographies pour la consommation de carburant et ce genre de choses pour les comprendre et être prêt".

"Ce qui nous manque un peu, c'est le temps au tour, parce que nous sommes partis un peu tard à la chasse au temps - et c'était alors trop tard", a ajouté le jeune Espagnol de 19 ans en regardant la feuille des temps. Quinzième, il a perdu une bonne seconde sur le meilleur temps du nonuple champion du monde MotoGP Pecco Bagnaia. "Nous avons tout de même progressé d'une demi-seconde, peut-être qu'un peu plus aurait été possible. Mais nous y sommes, nous ne sommes pas si loin pour le moment".

"Si je pouvais choisir, je préférerais être plus loin devant, mais ce n'est pas comme ça que ça marche", sait le rookie du team Red Bull GASGAS Tech3, étonnamment confiant - sur et en dehors de la piste. "Je suis heureux parce que nous avons amélioré le rythme, nous nous sommes améliorés dans le box et nous avons amélioré le temps au tour. Cela pourrait être pire, cela pourrait être mieux - mais nous en sommes au point où nous en sommes. Nous n'avons eu que huit jours de tests, ce n'est pas assez par rapport à l'expérience que les autres gars ont. On l'a bien vu : A midi, j'étais cinquième, mais dès que tout le monde est parti à la chasse aux temps, c'était : 'Boom!' Ils savent comment et quoi faire".

"C'est vrai que j'ai beaucoup appris, mais il reste encore plus de 90% à faire, le chemin est encore très, très long". Tout aussi intéressante est la réplique du double champion du monde (2021 en Moto2, 2023 en Moto2) : "Nous devons être heureux, mais pas encore trop heureux".

Après son ascension fulgurante jusqu'à la catégorie reine, le milieu du MotoGP se pose naturellement la question de savoir ce qui est réalistement possible pour le talentueux adolescent lors de ses débuts en course sur la RC16 dans un peu plus de deux semaines.

"Je ne sais vraiment pas", a déclaré Acosta lui-même. "Le problème, c'est qu'ici, en MotoGP, tout dépend des essais du vendredi après-midi et des qualifications. Si nous terminons 8e en qualifications, nous pourrions rêver de tout", a-t-il ajouté en souriant. "Mais pour commencer, nous devons faire un grand pas en avant lors des entraînements et des qualifications. Nous devons améliorer cela. Par exemple, Raúl Fernández est maintenant cinquième. Nous pouvons peut-être avoir le même rythme, mais ils vont ensuite chercher un pneu frais et font ces temps - une demi-seconde plus vite que moi. Nous le savons, nous devons l'accepter et nous devons l'améliorer".

Test MotoGP au Qatar, classement final (19 et 20 février) :

