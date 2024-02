L'esordiente Pedro Acosta (15°): "C'è ancora molta strada da fare".

Da anni le aspettative di un debuttante della MotoGP non sono così alte come nel caso di Pedro Acosta. Ecco come lo stesso adolescente del Team Red Bull GASGAS Tech3 valuta realisticamente la situazione dopo i test in Qatar.

Dopo un totale di otto giorni di test sulla RC16 a Sepang e Doha, Pedro Acosta si sente pronto per la sua prima stagione nella classe regina? "Penso di sì", ha risposto il debuttante della MotoGP con una risata. "Sono contento. Martedì abbiamo fatto la prima simulazione di gara ed è andata bene. Ok, ho commesso grossi errori in due o tre giri, ma in generale il ritmo di quei 22 giri è stato ottimo. Ho anche lavorato sulle mappature per il consumo di carburante e su questi aspetti per capirli ed essere pronto".

"Quello che ci manca un po' è il tempo sul giro, perché siamo stati un po' in ritardo nella ricerca dei tempi - e poi era troppo tardi", ha aggiunto il 19enne spagnolo, guardando la classifica dei tempi. Con il 15° posto, ha perso un buon secondo rispetto al miglior tempo del due volte campione del mondo della MotoGP Pecco Bagnaia. "Siamo riusciti comunque a migliorare di mezzo secondo, forse un po' di più sarebbe stato possibile. Ma siamo lì, non siamo così lontani al momento".

"Se potessi scegliere, preferirei essere più avanti, ma non funziona così", ha detto il rookie del Team Red Bull GASGAS Tech3, che è sorprendentemente fiducioso sia in pista che fuori. "Sono contento perché abbiamo migliorato il ritmo, siamo migliorati ai box e abbiamo migliorato il tempo sul giro. Poteva andare peggio, poteva andare meglio, ma siamo al punto in cui siamo. Abbiamo avuto solo otto giorni di test, che non sono sufficienti rispetto all'esperienza degli altri. Lo si vedeva: All'ora di pranzo ero quinto, ma non appena tutti hanno iniziato a inseguire i tempi, è stato il momento di dire: 'Boom!' Sanno come e cosa devono fare".

"È vero, ho imparato molto, ma c'è ancora più del 90% da fare, c'è ancora molta, molta strada da percorrere". La frase successiva del due volte campione del mondo (2021 in Moto2, 2023 in Moto2) è altrettanto interessante: "Dobbiamo essere felici, ma non ancora troppo".

Dopo la sua rapida ascesa nella classe regina, la scena della MotoGP si pone naturalmente una domanda: cosa è realisticamente possibile per il talentuoso teenager al suo debutto in gara sulla RC16 tra poco più di due settimane?

"Non lo so davvero", ha detto lo stesso Acosta. "Il problema è che qui in MotoGP tutto dipende dalle prove e dalle qualifiche del venerdì pomeriggio. Se arrivassimo ottavi in qualifica, potremmo sognare qualsiasi cosa", ha aggiunto con un sorriso. "Ma all'inizio dobbiamo fare un grande passo avanti nelle prove e nelle qualifiche. Dobbiamo migliorare questo aspetto". Raúl Fernández era quinto, per esempio. Potremmo essere in grado di fare lo stesso passo, ma poi loro hanno una gomma fresca e fanno questi tempi, mezzo secondo più veloci di me. Lo sappiamo, dobbiamo accettarlo e dobbiamo migliorarlo".

