Estreante Pedro Acosta (15º): "Ainda há um longo caminho a percorrer"

Há anos que as expectativas de um estreante no MotoGP não eram tão elevadas como no caso de Pedro Acosta. É com este realismo que o jovem da Red Bull GASGAS Tech3 Team avalia a situação após o teste do Qatar.

Após um total de oito dias de testes com a RC16 em Sepang e Doha, Pedro Acosta sente-se pronto para a sua primeira época na categoria rainha? "Acho que sim", respondeu o estreante de MotoGP com uma gargalhada. "Estou contente. Fizemos a primeira simulação de corrida na terça-feira e foi bom. Ok, cometi grandes erros em duas ou três voltas, mas no geral o ritmo nessas 22 voltas foi ótimo. Também trabalhei com os mapas de consumo de combustível e essas coisas para os compreender e estar preparado."

"O que nos está a faltar um pouco é o tempo por volta, porque nos atrasámos um pouco a perseguir os tempos - e depois foi tarde demais", acrescentou o espanhol de 19 anos, olhando para a tabela de tempos. Em 15º lugar, ele perdeu um bom segundo em relação ao melhor tempo estabelecido pelo bicampeão mundial de MotoGP Pecco Bagnaia. "Ainda conseguimos melhorar meio segundo, talvez fosse possível um pouco mais. Mas estamos lá, não estamos muito longe neste momento."

"Se pudesse escolher, preferia estar mais à frente, mas não é assim que funciona", disse o estreante da Red Bull GASGAS Tech3 Team, que se mostra surpreendentemente confiante dentro e fora da pista. "Estou contente porque melhorámos o ritmo, melhorámos nas boxes e melhorámos o tempo por volta. Podia ser pior, podia ser melhor - mas estamos no ponto em que estamos. Só tivemos oito dias de testes, o que não é suficiente em comparação com a experiência que os outros têm. Isso nota-se: Eu era quinto à hora do almoço, mas assim que todos começaram a perseguir os tempos, foi então: "Boom!" Eles sabem como e o que têm de fazer."

"É verdade, aprendi muito, mas ainda há mais de 90 por cento para fazer, ainda há um longo, longo caminho a percorrer." A frase seguinte do bicampeão mundial (2021 na Moto2, 2023 na Moto2) é igualmente interessante: "Temos de estar felizes, mas não demasiado felizes ainda."

Após a sua rápida ascensão à categoria rainha, a cena do MotoGP está agora naturalmente a perguntar-se: o que é realisticamente possível para o talentoso adolescente na sua estreia na RC16, dentro de pouco mais de duas semanas?

"Eu realmente não sei", disse o próprio Acosta. "O problema é que tudo aqui no MotoGP depende dos treinos de sexta-feira à tarde e da qualificação. Se terminarmos em oitavo na qualificação, podemos sonhar com qualquer coisa", acrescentou com um sorriso. "Mas no início temos de dar um grande passo nos treinos e na qualificação. Precisamos de melhorar isso. Raúl Fernández foi quinto agora, por exemplo. Poderíamos estar a imprimir o mesmo ritmo, mas depois eles têm um pneu novo e fazem estes tempos - meio segundo mais rápidos do que eu. Sabemos isso, temos de o aceitar e temos de o melhorar."

Teste de MotoGP no Qatar, resultados finais (19 e 20 de fevereiro):

1º Bagnaia, Ducati, 1'50.952 min

2º Bastianini, Ducati, + 0,120 seg

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,308

4º Marc Márquez, Ducati, + 0,383

5º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,389

6º Viñales, Aprilia, + 0,435

7º Martin, Ducati, + 0,514

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0,537

9º Brad Binder, KTM, + 0,631

10º Bezzecchi, Ducati, + 0,726

11º Miller, KTM, + 0,768

12º Oliveira, Aprilia, + 0,884

13º Alex Márquez, Ducati, + 0,992

14º Quartararo, Yamaha, + 1,013

15º Acosta, KTM, + 1,094

16º Rins, Yamaha, + 1,151

17º Zarco, Honda, + 1.210

18º Nakagami, Honda, + 1,432

19º Mir, Honda, + 1,505

20º Marini, Honda, + 1,725

21º Augusto Fernández, KTM, + 1,818

22º Crutchlow, Yamaha, + 2,060

23º Pirro, Ducati, + 2,703

24º Savadori, Aprilia, + 10,448