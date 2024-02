Marco Bezzecchi: Choque en la entrada al pit lane

Marco Bezzecchi tuvo inicialmente más problemas para adaptarse a la moto campeona del mundo del año pasado, la Desmosedici GP23, que su nuevo compañero de equipo Fabio Di Giannantonio, por ejemplo. En Doha, sin embargo, el medallista de bronce del Campeonato del Mundo del año pasado progresó esta semana, y se mostró mucho más contento que en Sepang.

"Sí, lo estoy", dijo un aliviado "Bez". Terminó a 0,726 segundos en el 10º puesto de la general en el test de Qatar: "No me puedo quejar, estoy contento con este test. Me hubiera gustado hacer un poco más en la contrarreloj, pero comparado con Malasia estoy mucho más contento. Me he sentido más cómodo sobre la moto, disfruto mucho más pilotando. Mi ritmo no ha sido tan malo. Aparte de los dos pilotos de fábrica [Bagnaia y Bastianini], Aleix [Espargaró] y también Martin, todos los demás pilotos están a un nivel bastante similar, y yo también estoy contento de estar ahí porque en Malasia estaba mucho más lejos".

La razón principal son las mejoras en la fase de frenada, en la que la GP23 - si recordamos las descripciones de Bagnaia y compañía del año pasado - a menudo se comportaba un poco más nerviosa que la máquina 2022 de Borgo Panigale que Bezzecchi pilotó el año pasado.

"Por fin he encontrado la manera de frenar la moto mucho mejor. Todavía me falta algo en los ángulos de inclinación, en la fase final de frenada, pero también en la primera, cuando vuelves a acelerar. Esta moto tiene más agarre, así que me cuesta girar en esa zona. En comparación con Malasia, sin embargo, por fin puedo frenar bien la moto y ya no sufro en la fase de tracción, en la que sufría un poco por las diferencias que trae consigo este motor. Es mejor", subrayó el italiano de 25 años.

Sin embargo, el test de Qatar no fue del todo bien para el tricampeón de MotoGP. Provocó una curiosa escena cuando se cayó de camino a boxes. ¿Qué había ocurrido? "Sabía que esta pregunta iba a surgir", dijo Bez poniéndose brevemente las manos delante de la cara antes de describir el incidente.

"Llevaba el neumático delantero específico que estábamos probando, que es un poco más duro que el compuesto medio que solemos tener aquí. Estaba un poco al límite en cuanto a los tiempos. Hice la tanda y tengo que decir que fue fantástica, realmente buena. Sin embargo, fui muy lento en la vuelta de salida. Cuando llegué a la entrada del pit lane y frené para activar el limitador de velocidad, me caí sobre la rueda delantera, en la entrada del pit lane. Mi moto entró en el pit lane, pero yo no", dijo el piloto de pelo rizado, riéndose del percance. "Casi golpeo los coches y todo, fue un desastre. Creo que sólo yo puedo hacer algo así... Mamma mia!"

"Todo el mundo me pregunta si ocurrió porque quería mostrar un stoppie. No, por suerte no fue eso - aunque preferiría caerme durante un stoppie. Al menos si me caigo porque quería intentar algo estúpido... Pero así, no esperaba encontrarme en el suelo de esa manera, pero sí, está bien", sonrió Bez.

Test de MotoGP en Qatar, resultados finales (19 y 20 de febrero):

1º Bagnaia, Ducati, 1:50.952 min

2º Bastianini, Ducati, + 0.120 seg.

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.308

4º Marc Márquez, Ducati, + 0.383

5º Raúl Fernández, Aprilia, + 0.389

6º Viñales, Aprilia, + 0.435

7º Martin, Ducati, + 0.514

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0.537

9º Brad Binder, KTM, + 0.631

10º Bezzecchi, Ducati, + 0.726

11º Miller, KTM, + 0.768

12º Oliveira, Aprilia, + 0.884

13º Alex Márquez, Ducati, + 0.992

14º Quartararo, Yamaha, + 1.013

15º Acosta, KTM, + 1.094

16º Rins, Yamaha, + 1.151

17º Zarco, Honda, + 1.210

18º Nakagami, Honda, + 1.432

19º Mir, Honda, + 1.505

20º Marini, Honda, + 1.725

21º Augusto Fernández, KTM, + 1.818

22º Crutchlow, Yamaha, + 2.060

23º Pirro, Ducati, + 2.703

24º Savadori, Aprilia, + 10.448