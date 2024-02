Marco Bezzecchi : Crash à l'entrée de la pitlane

Marco Bezzecchi a eu plus de mal à s'adapter à la Desmosedici GP23, la moto championne du monde de l'année dernière, que son nouveau coéquipier Fabio Di Giannantonio. Mais à Doha, le troisième du championnat du monde de l'année dernière a fait des progrès cette semaine - et il semblait alors beaucoup plus heureux qu'à Sepang.

"Oui, je le suis", a assuré "Bez", soulagé. Avec 0,726 sec de retard, il a terminé dixième au classement général du test du Qatar: "Je ne peux pas me plaindre, je suis heureux de ce test. J'aurais aimé faire un peu mieux dans la chasse aux chronos, mais par rapport à la Malaisie, je suis beaucoup plus heureux. Je me sentais plus à l'aise sur la moto, j'apprécie beaucoup plus le pilotage. Mon rythme n'était pas trop mauvais. A part les deux pilotes d'usine [Bagnaia et Bastianini], Aleix [Espargaró] et aussi Martin, tous les autres pilotes sont à un niveau assez similaire - et je suis content d'être là aussi, car j'étais beaucoup plus loin en Malaisie".

La raison en est surtout l'amélioration de la phase de freinage, où la GP23 - si l'on se souvient des descriptions de Bagnaia et compagnie l'an dernier - se montrait souvent un peu plus nerveuse que la moto 2022 de Borgo Panigale que Bezzecchi pilotait l'an dernier.

"J'ai enfin trouvé le moyen de freiner beaucoup mieux la moto. Il me manque encore quelque chose en position inclinée - dans la dernière phase de freinage, mais aussi dans la première phase où l'on accélère à nouveau. Cette moto a plus de grip, j'ai donc du mal à tourner dans cette zone. Mais par rapport à la Malaisie, je peux enfin freiner correctement la moto, je ne souffre plus non plus dans la phase d'adhérence, où j'ai un peu souffert des différences qu'apporte ce moteur. C'est mieux", a souligné le pilote italien de 25 ans.

Le test du Qatar ne s'est pas déroulé sans accroc pour le triple vainqueur du MotoGP. Il a provoqué une scène étrange en chutant alors qu'il rentrait aux stands. Que s'était-il passé ? "Je savais que cette question allait venir", a déclaré Bez en se cachant brièvement les mains avant de décrire l'incident.

"J'étais en train de rouler avec la spécification de pneu avant que nous devions tester et qui est un peu plus dure que le mélange medium que nous avions d'habitude ici. J'étais un peu à la limite en termes de timing. J'ai fait le run et je dois dire que c'était fantastique, vraiment bon. Cependant, j'étais très lent sur le tour de piste. Quand je suis arrivé à l'entrée des stands et que j'ai freiné pour activer le limiteur de vitesse, je suis passé par-dessus la roue avant - dans l'entrée des stands. Ma moto est entrée dans la voie des stands, mais pas moi", a déclaré le pilote aux cheveux bouclés en riant de sa mésaventure. "J'ai failli toucher les voitures et tout, c'est un désastre. Je crois que je suis le seul à pouvoir faire quelque chose comme ça... Mamma mia !"

"Tout le monde me demande si c'est arrivé parce que j'ai voulu faire un stop. Non, heureusement que ce n'était pas ça - quoique je préférerais tomber en faisant un stop. Si au moins je tombais parce que je voulais essayer quelque chose de stupide... Mais voilà, je ne m'attendais pas à me retrouver par terre comme ça, mais oui, c'est bon", a souri Bez.

Test MotoGP au Qatar, classement final (19 et 20 février) :

1. Bagnaia, Ducati, 1:50,952 min

2. Bastianini, Ducati, + 0,120 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,308

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,383

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,389

6. Viñales, Aprilia, + 0,435

7. Martin, Ducati, + 0,514

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,537

9. Brad Binder, KTM, + 0,631

10. Bezzecchi, Ducati, + 0,726

11. Miller, KTM, + 0,768

12. Oliveira, Aprilia, + 0,884

13. Alex Márquez, Ducati, + 0,992

14. Quartararo, Yamaha, + 1,013

15. Acosta, KTM, + 1,094

16. Rins, Yamaha, + 1,151

17. Zarco, Honda, + 1,210

18. Nakagami, Honda, + 1,432

19. Mir, Honda, + 1,505

20. Marini, Honda, + 1,725

21. Augusto Fernández, KTM, + 1,818

22. Crutchlow, Yamaha, + 2,060

23. Pirro, Ducati, + 2,703

24e Savadori, Aprilia, + 10,448