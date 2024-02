Marco Bezzecchi: incidente all'ingresso della corsia box

Marco Bezzecchi ha avuto inizialmente più problemi ad adattarsi alla moto campione del mondo dello scorso anno, la Desmosedici GP23, rispetto al suo nuovo compagno di squadra Fabio Di Giannantonio, per esempio. A Doha, tuttavia, il bronzo iridato dello scorso anno ha fatto progressi questa settimana ed è apparso molto più felice rispetto a Sepang.

"Sì, lo sono", ha detto un sollevato "Bez". Ha concluso i test in Qatar con un ritardo di 0,726 secondi e il 10° posto finale: "Non posso lamentarmi, sono contento di questo test. Avrei voluto fare un po' di più nella cronometro, ma rispetto alla Malesia sono molto più contento. Mi sono sentito più a mio agio sulla moto, mi piace molto di più guidare. Il mio ritmo non era male. A parte i due piloti ufficiali [Bagnaia e Bastianini], Aleix [Espargaró] e anche Martin, tutti gli altri piloti sono a un livello abbastanza simile - e sono felice di essere lì perché in Malesia ero molto più lontano".

Il motivo principale è il miglioramento della fase di frenata, in cui la GP23 - se ricordiamo le descrizioni di Bagnaia e Co. dello scorso anno - si comportava spesso in modo un po' più nervoso rispetto alla 2022 di Borgo Panigale con cui Bezzecchi ha corso lo scorso anno.

"Finalmente ho trovato il modo di frenare la moto molto meglio. Mi manca ancora qualcosa negli angoli di piega, nella fase finale della frenata, ma anche nella prima fase, quando si accelera di nuovo. Questa moto ha più aderenza, quindi faccio fatica a girare in quell'area. Rispetto alla Malesia, però, riesco finalmente a frenare bene la moto e non soffro più nella fase di trazione, in cui ho sofferto un po' per le differenze che questo motore porta con sé. Va meglio", ha sottolineato il 25enne italiano.

Tuttavia, il test in Qatar non è andato del tutto liscio per il tre volte vincitore della MotoGP. Ha causato una curiosa scena quando è caduto mentre rientrava ai box. Cosa è successo? "Sapevo che questa domanda sarebbe arrivata", ha detto Bez mettendosi brevemente le mani davanti al viso prima di descrivere l'incidente.

"Ero sulla specifica gomma anteriore che stavamo testando, che è un po' più dura della mescola media che abbiamo di solito qui. Ero un po' al limite in termini di tempi. Ho fatto il giro e devo dire che è stato fantastico, davvero buono. Tuttavia, ero molto lento all'uscita del giro. Quando sono arrivato all'ingresso della corsia dei box e ho frenato per attivare il limitatore di velocità, sono caduto sulla ruota anteriore - all'ingresso della corsia dei box. La mia moto è finita nella corsia dei box, ma io no", ha detto il pilota dai capelli ricci, ridendo della disavventura. "Ho quasi colpito le auto e tutto il resto, è stato un disastro. Penso che solo io posso fare una cosa del genere... Mamma mia!".

"Tutti mi chiedono se è successo perché volevo mostrare una stoppie. No, per fortuna non è stato così - anche se preferirei cadere durante una stoppie. Almeno se sono caduto perché volevo provare qualcosa di stupido... Ma così, non mi aspettavo di ritrovarmi a terra in quel modo, ma sì, va bene così", ha sorriso Bez.

Test MotoGP in Qatar, classifica finale (19 e 20 febbraio):

1° Bagnaia, Ducati, 1:50.952 min.

2° Bastianini, Ducati, + 0,120 sec.

3° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,308

4° Marc Márquez, Ducati, + 0,383

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,389

6° Viñales, Aprilia, + 0,435

7° Martin, Ducati, + 0,514

8° Di Giannantonio, Ducati, + 0,537

9° Brad Binder, KTM, + 0,631

10° Bezzecchi, Ducati, + 0,726

11° Miller, KTM, + 0,768

12° Oliveira, Aprilia, + 0,884

13° Alex Márquez, Ducati, + 0,992

14° Quartararo, Yamaha, + 1,013

15° Acosta, KTM, + 1,094

16° Rins, Yamaha, + 1.151

17° Zarco, Honda, + 1.210

18° Nakagami, Honda, + 1.432

19° Mir, Honda, + 1.505

20° Marini, Honda, + 1.725

21° Augusto Fernández, KTM, + 1.818

22° Crutchlow, Yamaha, + 2.060

23° Pirro, Ducati, + 2.703

24° Savadori, Aprilia, + 10.448