Marco Bezzecchi: Despiste à entrada das boxes

O ás da VR46 Ducati, Marco Bezzecchi, ficou basicamente satisfeito com a sua clara melhoria no teste do Qatar, mas gostaria de ter passado sem uma cena curiosa. Pelo menos, teve as gargalhadas do seu lado depois.

Marco Bezzecchi teve inicialmente mais dificuldades em adaptar-se à moto campeã do mundo do ano passado, a Desmosedici GP23, do que o seu novo companheiro de equipa Fabio Di Giannantonio, por exemplo. Em Doha, no entanto, o medalhista de bronze do Campeonato do Mundo do ano passado fez progressos esta semana - e depois pareceu muito mais feliz do que em Sepang.

"Sim, estou", disse um aliviado "Bez". Ele terminou 0,726 segundos atrás, na 10ª posição geral no teste do Qatar: "Não posso reclamar, estou feliz com este teste. Gostaria de ter feito um pouco mais no contrarrelógio, mas em comparação com a Malásia estou muito mais satisfeito. Senti-me mais confortável na moto, gosto muito mais de andar. O meu ritmo não foi muito mau. Para além dos dois pilotos de fábrica [Bagnaia e Bastianini], do Aleix [Espargaró] e também do Martin, todos os outros pilotos estão a um nível bastante semelhante - e eu também estou contente por estar lá porque estava muito mais longe na Malásia."

A principal razão para isso são as melhorias na fase de travagem, em que a GP23 - se nos lembrarmos das descrições de Bagnaia e companhia do ano passado - muitas vezes se comportava um pouco mais nervosa do que a máquina de 2022 de Borgo Panigale que Bezzecchi pilotou no ano passado.

"Finalmente encontrei a forma de travar a moto muito melhor. Ainda me falta alguma coisa nos ângulos de inclinação - na fase final de travagem, mas também na primeira fase, quando se volta a acelerar. Esta moto tem mais aderência, por isso estou a ter dificuldades com as curvas nessa área. No entanto, em comparação com a Malásia, consigo finalmente travar bem a moto e já não sofro na fase de tração, na qual sofria um pouco com as diferenças que este motor traz consigo. É melhor", sublinhou o italiano de 25 anos.

No entanto, o teste do Qatar não correu inteiramente bem para o tricampeão de MotoGP. Ele causou uma cena curiosa quando caiu no caminho para os boxes. O que é que aconteceu? "Eu sabia que essa pergunta iria surgir", Bez colocou as mãos na frente do rosto antes de descrever o incidente.

"Eu estava a usar a especificação do pneu dianteiro que estávamos a testar, que é um pouco mais duro do que o composto médio que normalmente temos aqui. Estava um pouco no limite em termos de tempo. Fiz a corrida e tenho de dizer que foi fantástica, muito boa. No entanto, fui muito lento na volta de saída. Quando entrei na entrada da via das boxes e travei para ativar o limitador de velocidade, caí sobre a roda da frente - na entrada da via das boxes. A minha moto entrou nas boxes, mas eu não", disse o piloto de cabelo encaracolado, rindo-se do acidente. "Quase bati nos carros e tudo, foi um desastre. Acho que só eu consigo fazer uma coisa destas... Mamma mia!"

"Toda a gente me pergunta se aconteceu porque eu queria fazer um stoppie. Não, felizmente não foi isso - embora eu preferisse cair durante um stoppie. Pelo menos se eu caísse porque queria tentar algo estúpido... Mas assim, não esperava encontrar-me no chão daquela maneira, mas sim, está tudo bem", sorriu Bez.

Teste de MotoGP no Qatar, resultados finais (19 e 20 de fevereiro):

1º Bagnaia, Ducati, 1:50.952 min

2º Bastianini, Ducati, + 0,120 seg

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,308

4º Marc Márquez, Ducati, + 0,383

5º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,389

6º Viñales, Aprilia, + 0,435

7º Martin, Ducati, + 0,514

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0,537

9º Brad Binder, KTM, + 0,631

10º Bezzecchi, Ducati, + 0,726

11º Miller, KTM, + 0,768

12º Oliveira, Aprilia, + 0,884

13º Alex Márquez, Ducati, + 0,992

14º Quartararo, Yamaha, + 1,013

15º Acosta, KTM, + 1,094

16º Rins, Yamaha, + 1,151

17º Zarco, Honda, + 1.210

18º Nakagami, Honda, + 1,432

19º Mir, Honda, + 1,505

20º Marini, Honda, + 1,725

21º Augusto Fernández, KTM, + 1,818

22º Crutchlow, Yamaha, + 2,060

23º Pirro, Ducati, + 2,703

24º Savadori, Aprilia, + 10,448