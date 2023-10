Lucy Michel (18): A la espera de las condiciones del Mundial

El año pasado, Lucy Michel (18 años), entrenada por Stefan Laux, no pudo completar una temporada completa en el IDM Supersport 300; el estado de su formación profesional no se lo permitió. Este año, el equipo Laux-Michel ha vuelto a tomar la salida. El fuerte plantel de pilotos de la temporada que terminó en septiembre, después de todo, más de una vez una horda de pilotos del Campeonato del Mundo se paseó por la parte delantera del pelotón, no facilitó las cosas. "Lucy estaba decepcionada consigo misma", dice Laux. "Pero hicimos todo lo posible para fortalecerla mentalmente y hacerle sentir que creíamos firmemente en ella". A partir de la carrera de Schleiz, el trabajo conjunto empezó a dar sus frutos y en Assen se consiguieron por fin los primeros y ansiados puntos. Lucy terminó el final en Hockenheim en 11ª y 13ª posición, situándose 21ª de un total de 43 competidores en la clasificación final.

Una opción para 2024 es el nuevo Campeonato del Mundo Femenino como parte del Campeonato del Mundo de Superbike, lo que supondría un atractivo reto para Lucy Michel y el equipo TSL Racing Team en torno a Stefan Laux. "Todavía no se conocen las condiciones generales", dijo Laux a SPEEDWEEK.com, "por lo que la planificación exacta no es posible en este momento. Como se está hablando de la Yamaha R7 como vehículo de entrada, Lucy probó la moto el pasado lunes en Hockenheim. Se encontró sorprendentemente bien y rodó en tiempos aceptables con la moto, que no estaba puesta a punto para ella. Nos gustaría dar las gracias especialmente a Sascha Schoder de PS Track Events por prestarnos la R7".

Volver a empezar en el IDM Supersport 300 también es una posibilidad. "Suzuki va a lanzar una nueva GSX 800 R", añade Laux, concesionario Suzuki en su trabajo principal. "Podríamos correr un campeonato en Austria con ella".

Ahora se trata de esperar a las condiciones generales del Campeonato del Mundo, Michel y Laux planean su futuro juntos en cualquier caso. "Por ahora nos concentramos en el IDM SSP300", explica el jefe del equipo. "Y si eso funciona con el Campeonato del Mundo, y las condiciones generales son las adecuadas, cambiaremos al Campeonato del Mundo Femenino. Dependiendo del vehículo que se utilice allí, haremos salidas de invitados si encaja".



El equipo Laux celebrará juntos la Nochebuena, y el 25 de diciembre viajarán a España para las primeras pruebas de conducción.