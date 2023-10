Lucy Michel (18 ans) : En attendant les conditions du championnat du monde

L'année dernière, Lucy Michel (18 ans), encadrée par Stefan Laux, n'avait pas pu faire une saison complète en IDM Supersport 300, l'état de sa formation professionnelle l'année dernière ne le lui permettait pas. Cette année, le tandem Laux-Michel était de nouveau au départ. Le nombre élevé de pilotes de la saison qui s'est achevée en septembre, avec plus d'une fois une horde de pilotes de championnat du monde en tête du peloton, n'a pas facilité les choses. "Lucy était déçue d'elle-même", explique Laux. "Mais nous avons tout donné pour la reconstruire mentalement et lui faire sentir que nous croyions fermement en elle". À partir de la course de Schleiz, le travail commun a commencé à porter ses fruits et à Assen, les premiers points, tant attendus, ont enfin été marqués. Lors de la finale à Hockenheim, Lucy a terminé 11e et 13e, se plaçant ainsi à la 21e place du classement final sur un total de 43 participants.

Une option pour 2024 est le nouveau championnat du monde féminin dans le cadre du championnat du monde Superbike, qui serait un défi attrayant pour Lucy Michel et l'équipe TSL-Racing autour de Stefan Laux. "Les conditions générales ne sont pas encore connues", a déclaré Laux à SPEEDWEEK.com, "c'est pourquoi une planification précise n'est pas possible pour le moment. Comme il est question de la Yamaha R7 comme véhicule d'engagement, Lucy a testé la moto lundi dernier à Hockenheim. Elle s'est étonnamment bien débrouillée et a réalisé des temps acceptables avec la moto qui n'était pas adaptée à ses besoins. Nous tenons à remercier tout particulièrement Sascha Schoder de PS Track Events pour le prêt de la R7".

Un nouveau départ en IDM Supersport 300 est également une possibilité. "Suzuki lance une nouvelle GSX 800 R", a ajouté Laux, concessionnaire Suzuki dans sa profession principale. "Avec celle-ci, nous pourrions participer à un championnat en Autriche".

Il s'agit maintenant d'attendre les conditions générales du championnat du monde, Michel et Laux planifient en tout cas leur avenir ensemble. "Nous nous concentrons d'abord sur l'IDM SSP300", a expliqué le chef d'équipe. "Et si le championnat du monde se concrétise et que les conditions-cadres sont bonnes, nous nous tournerons vers le championnat du monde féminin. En fonction de la voiture qui y sera utilisée, nous ferons des départs invités, si cela convient".



L'équipe Laux fêtera le réveillon de Noël ensemble, et le 25 décembre, le voyage prendra la direction de l'Espagne pour les premiers essais.