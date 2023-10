Lucy Michel (18): in attesa delle condizioni di Coppa del Mondo

L'anno scorso Lucy Michel (18 anni), allenata da Stefan Laux, non è riuscita a portare a termine una stagione completa nell'IDM Supersport 300; lo status della sua formazione professionale non lo consentiva. Quest'anno, il team Laux-Michel è tornato al via. La forte presenza di piloti nella stagione che si è conclusa a settembre, del resto più di una volta un'orda di piloti del Campionato del Mondo ha cavalcato in testa al gruppo, non ha reso le cose più facili. "Lucy era delusa da se stessa", dice Laux. "Ma abbiamo fatto tutto il possibile per rafforzarla mentalmente e farle sentire che credevamo fermamente in lei". Dalla gara di Schleiz in poi, il lavoro comune ha cominciato a dare i suoi frutti e ad Assen i primi e tanto agognati punti sono stati finalmente conquistati. Lucy ha concluso la finale di Hockenheim all'11° e al 13° posto, piazzandosi al 21° posto su un totale di 43 concorrenti nella classifica finale.

Un'opzione per il 2024 è il nuovo Campionato del Mondo Femminile come parte del Campionato del Mondo Superbike, che sarebbe una sfida interessante per Lucy Michel e il TSL Racing Team di Stefan Laux. "Le condizioni generali non sono ancora note", ha dichiarato Laux a SPEEDWEEK.com, "quindi al momento non è possibile una pianificazione precisa. Dato che si parla della Yamaha R7 come mezzo di ingresso, Lucy ha provato la moto lunedì scorso a Hockenheim. Si è trovata sorprendentemente bene e ha girato su tempi accettabili con la moto, che non era stata messa a punto per lei. Vorremmo ringraziare in modo particolare Sascha Schoder di PS Track Events per averci prestato la R7".

Anche la possibilità di ricominciare a correre nella IDM Supersport 300 è possibile. "Suzuki sta lanciando una nuova GSX 800 R", ha aggiunto Laux, concessionario Suzuki nel suo lavoro principale. "Potremmo partecipare a un campionato in Austria con questa moto".

Ora si tratta di attendere le condizioni generali del Campionato del Mondo, ma Michel e Laux stanno comunque pianificando il loro futuro insieme. "Per ora ci stiamo concentrando sulla IDM SSP300", ha spiegato il capo squadra. "E se il Campionato del Mondo andrà bene e le condizioni generali saranno favorevoli, passeremo al Campionato del Mondo Femminile. A seconda del veicolo che verrà utilizzato in quell'occasione, faremo delle partenze come ospiti, se sarà il caso".



Il team Laux festeggerà insieme la vigilia di Natale e il 25 dicembre si recherà in Spagna per i primi test drive.