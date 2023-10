Championnat du monde féminin de moto : ce qui a filtré jusqu'à présent

Le terme de vacances n'existe pas dans le vocabulaire de Gregorio Lavilla, le directeur exécutif du SBK, l'Espagnol ne vit que pour son travail. Dans la préparation de la saison 2024, le quinquagénaire a trois grandes tâches à accomplir : Outre la nouvelle règle d'équilibre pour le championnat du monde de Superbike, il s'agit du calendrier de l'année prochaine et de la mise en place du nouveau championnat du monde de moto pour les femmes.



Le projet sera présenté samedi prochain (28 octobre) à midi dans le cadre de la finale du SBK à Jerez. Le président de la FIM Jorge Viegas et Janika Judeika, la présidente de la commission féminine de la FIM, prendront la parole aux côtés de Lavilla.

Au cours des derniers mois, SPEEDWEEK.com a régulièrement rendu compte des plans pour le nouveau championnat du monde féminin et a mis en lumière les idées.



Il est prévu d'utiliser des Yamaha R7 bicylindres au moins les trois premières années, et c'est l'entreprise de Gianluca Montiron qui s'occupera du suivi des machines, apprend-on. L'Italien dispose d'une expérience de plusieurs dizaines d'années dans le domaine de la course et a déjà eu sa propre équipe de MotoGP. Depuis de nombreuses années, il s'occupe avec sa troupe de la logistique de la coupe européenne Yamaha R3 et de l'entretien des machines. Un village de tentes servira de box aux dames, les courses se dérouleront en 2024 dans le cadre de six événements européens de SBK. La grille de départ sera composée de 22 femmes plus deux wildcards, l'âge minimum sera vraisemblablement de 18 ans.

"C'est l'option la plus rentable", a souligné Lavilla à SPEEDWEEK.com. "Nous ne voulons pas répercuter les coûts sur les pilotes ou les équipes. Nous connaissons la plateforme R7, nous avons déjà disputé quelques courses avec elle et nous savons que cela fonctionne bien. La R7 est une moto compétitive qui peut être pilotée par des pilotes d'âges très différents. Dans la prochaine étape, j'envisage un système comme en MotoE, où il y a des motos uniques, mais où des équipes s'occupent de tout. Plus tard, nous pourrions ouvrir le championnat à tous les constructeurs. Mais d'abord, nous devons avoir un point de départ et rendre le projet durable".

Un avantage de la Yamaha R7 : de telles motos devraient être utilisées à partir de 2025, lorsque l'actuel championnat du monde Supersport-300 sera remplacé par le championnat du monde Twin. Il est même envisagé que la championne du monde obtienne une place garantie dans le championnat du monde Supersport la saison suivante. C'est ainsi qu'à moyen et long terme, des femmes rapides devraient être amenées dans les catégories supérieures.