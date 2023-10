Campionato mondiale di motociclismo femminile: cosa è trapelato finora

Il termine vacanza non esiste nel vocabolario del direttore esecutivo della SBK Gregorio Lavilla, lo spagnolo vive per il suo lavoro. In preparazione alla stagione 2024, il cinquantenne ha tre compiti principali da affrontare: Oltre alla nuova regola del bilanciamento per il Campionato Mondiale Superbike, si tratta del calendario del prossimo anno e del lancio del nuovo Campionato Mondiale Motociclistico Femminile.



Il progetto sarà presentato sabato prossimo all'ora di pranzo (28 ottobre) in occasione della finale SBK di Jerez. Lavilla sarà affiancato dal Presidente della FIM Jorge Viegas e da Janika Judeika, presidente della Commissione Femminile della FIM.

SPEEDWEEK.com ha regolarmente riferito sui piani per il nuovo Campionato del Mondo Femminile negli ultimi mesi e ha fatto luce sulle idee.



Il piano prevede l'utilizzo di Yamaha R7 a due cilindri almeno per i primi tre anni e, secondo quanto riportato, sarà l'azienda di Gianluca Montiron a occuparsi delle macchine. L'italiano ha un'esperienza decennale nel mondo delle corse e ha anche avuto un proprio team di MotoGP. Per molti anni, lui e il suo team si sono occupati della logistica dell'European Yamaha R3 Cup e della manutenzione delle macchine. Una tendopoli fungerà da box per le donne e le gare si svolgeranno nel 2024 nell'ambito di sei eventi europei SBK. Il campo di partenza sarà composto da 22 donne più due wildcard e l'età minima prevista sarà di 18 anni.

"Questa è l'opzione più conveniente", ha sottolineato Lavilla a SPEEDWEEK.com. "Non vogliamo far ricadere i costi sui piloti o sulle squadre. Conosciamo la piattaforma R7, abbiamo già fatto alcune gare con loro e sappiamo che funziona bene. La R7 è una moto competitiva che può essere guidata da corridori di età molto diverse. Come passo successivo, prevedo un sistema come quello della MotoE, dove ci sono moto uguali per tutti, ma i team si occupano di tutto. In seguito, potremmo aprire il campionato a tutti i costruttori. Ma prima dobbiamo avere un punto di partenza e rendere il progetto sostenibile".

Un vantaggio della Yamaha R7 è che queste moto dovrebbero essere utilizzate a partire dal 2025, quando l'attuale Campionato del Mondo Supersport 300 sarà sostituito dal Campionato del Mondo Twin. Si sta anche valutando se il campione del mondo riceverà un posto garantito nel Campionato del Mondo Supersport nella stagione successiva. In questo modo, le donne veloci saranno portate nelle categorie superiori a medio e lungo termine.