Campeonato do Mundo de Motociclismo Feminino: o que se sabe até agora

O novo campeonato do mundo de motociclismo feminino realizar-se-á pela primeira vez em 2024, no âmbito de seis provas europeias de SBK, e será disputado com unidades Yamaha R7. A apresentação terá lugar no próximo sábado em Jerez.

O termo férias não existe no vocabulário do Diretor Executivo da SBK, Gregorio Lavilla, o espanhol vive para o seu trabalho. Na preparação para a época de 2024, o homem de 50 anos tem três grandes tarefas a realizar: Para além da nova regra de equilíbrio para o Campeonato do Mundo de Superbike, estas são o calendário do próximo ano e o lançamento do novo Campeonato do Mundo de Motociclismo Feminino.



No próximo sábado (28 de outubro), à hora do almoço, o projeto será apresentado na final do SBK em Jerez, onde Lavilla estará acompanhado pelo Presidente da FIM, Jorge Viegas, e por Janika Judeika, presidente da Comissão Feminina da FIM.

Nos últimos meses, o SPEEDWEEK.com tem falado regularmente sobre os planos para o novo Campeonato do Mundo Feminino e esclareceu as ideias.



O plano é utilizar Yamaha R7s de dois cilindros durante pelo menos os primeiros três anos, e a empresa de Gianluca Montiron cuidará das máquinas, de acordo com os relatórios. O italiano tem décadas de experiência em corridas e também teve a sua própria equipa de MotoGP. Há muitos anos que ele e a sua equipa se ocupam da logística da Taça Europeia Yamaha R3 e da manutenção das máquinas. Uma cidade de tendas servirá de box para as mulheres, e as corridas terão lugar em 2024 como parte de seis eventos europeus SBK. O pelotão de partida será composto por 22 mulheres mais dois wildcards, e a idade mínima prevista é de 18 anos.

"Esta é a opção mais económica", sublinhou Lavilla ao SPEEDWEEK.com. "Não queremos que os custos recaiam sobre os pilotos ou as equipas. Conhecemos a plataforma R7, já fizemos algumas corridas com ela e sabemos que funciona bem. A R7 é uma bicicleta competitiva que pode ser pilotada por pilotos de idades muito diferentes. Como próximo passo, imagino um sistema como no MotoE, em que há motos de tamanho único, mas as equipas tratam de tudo. Mais tarde, poderíamos abrir o campeonato a todos os fabricantes. Mas primeiro precisamos de ter um ponto de partida e tornar o projeto sustentável."

Uma vantagem da Yamaha R7 é que estas motos devem ser utilizadas a partir de 2025, quando o atual Campeonato do Mundo de Supersport 300 for substituído pelo Campeonato do Mundo de Twin. Está mesmo a ser ponderada a possibilidade de o campeão mundial receber um lugar garantido no Campeonato do Mundo de Supersport na época seguinte. Desta forma, a médio e longo prazo, as mulheres mais rápidas serão integradas nas categorias superiores.