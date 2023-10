Nouvelle classe de femmes : aucun autre championnat du monde n'est aussi avantageux

Les lecteurs réguliers de SPEEDWEEK.com connaissent depuis des mois les piliers du nouveau championnat du monde féminin de moto : Il est prévu que des motos monotypes Yamaha soient utilisées au moins les trois premières années et que les courses se déroulent avec des R7-Twins. L'entreprise de Gianluca Montiron, responsable depuis des années du déroulement de la coupe européenne Yamaha R3, s'occupera de l'encadrement des machines.

Samedi midi, le championnat a été présenté à Jerez par le directeur exécutif du SBK Gregorio Lavilla, le président de la FIM Jorge Viegas, la directrice de la commission féminine de la FIM Janika Judeika, le directeur de Yamaha Europe Eric De Seynes et la quadruple championne d'Europe Beatriz Neila.

La nouveauté est qu'il y aura des équipes, selon Viegas, des noms connus comme Aspar et MIE (Midori Moriwaki) ont déjà confirmé leur participation. Le déroulement sera donc très similaire au championnat du monde MotoE, dans lequel il y a des machines monotypes de Ducati, qui sont prises en charge par des équipes sur le circuit.

Un village de tentes servira de boxes aux femmes et les courses se dérouleront en 2024 dans le cadre de six événements européens de SBK. La grille de départ sera composée de 22 femmes plus deux wildcards par événement, l'âge minimum étant de 18 ans.

Les personnes intéressées peuvent s'inscrire au championnat entre le 13 novembre 2023 et le 31 janvier 2024, elles sauront au plus tard le 15 février 2024 si elles sont acceptées. Les frais d'inscription s'élèvent à 25.000 euros par pilote et par saison et comprennent, outre le leasing de la moto, les pneus et l'essence - aucun autre championnat du monde sur circuit n'est aussi avantageux.

Le vendredi, les femmes auront des essais libres et des qualifications, le samedi et le dimanche une course, qui seront retransmises à la télévision dans le monde entier, tout comme les autres catégories du championnat du monde.

Calendrier du Championnat du monde féminin de moto 2024 :

14-16.06. Misano/I

12-14.07. Donington Park/GB

09.-11.08. Portimao/P

23.-25.08. Parc du Balaton/H

20.-22.09. Crémone/I

11.-13.10. Jerez/E