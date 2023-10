Nuova classe femminile: nessun'altra Coppa del Mondo è così economica

I lettori abituali di SPEEDWEEK.com conoscono da mesi i capisaldi del nuovo campionato mondiale femminile di motociclismo: Il piano prevede l'utilizzo di moto Yamaha standard almeno per i primi tre anni e di gareggiare con le R7 Twins. L'azienda di Gianluca Montiron, da anni responsabile della Yamaha R3 Cup europea, si occuperà delle moto.

Sabato all'ora di pranzo, il campionato è stato presentato a Jerez dal direttore esecutivo della SBK Gregorio Lavilla, dal presidente della FIM Jorge Viegas, dal direttore della Commissione Femminile della FIM Janika Judeika, dal capo di Yamaha Europe Eric De Seynes e dalla quattro volte campionessa europea Beatriz Neila.

La novità è che ci saranno squadre, secondo Viegas, nomi noti come Aspar e MIE (Midori Moriwaki) hanno già confermato la loro partecipazione. La procedura sarà quindi molto simile a quella del Campionato del Mondo MotoE, in cui ci sono moto unitarie di Ducati che vengono curate dai team in pista.

Una tendopoli fungerà da box per le donne e le gare si svolgeranno nel 2024 nell'ambito di sei eventi europei SBK. Il campo di partenza sarà composto da 22 donne più due wildcard per ogni evento, con un'età minima di 18 anni.

Le interessate possono iscriversi al campionato tra il 13 novembre 2023 e il 31 gennaio 2024; scopriranno se sono state accettate entro e non oltre il 15 febbraio 2024. La quota di iscrizione è di 25.000 euro a stagione per ogni pilota donna e comprende non solo l'affitto della moto, ma anche i pneumatici e il carburante - nessun altro campionato mondiale sul circuito è così economico.

Il venerdì le donne disputeranno le prove libere e le qualifiche, il sabato e la domenica una gara ciascuna, che sarà trasmessa in TV in tutto il mondo, proprio come le altre classi del Campionato del Mondo.

Calendario del Campionato mondiale di motociclismo femminile 2024:

14-16.06. Misano/I

12-14.07. Donington Park/GB

09-11.08. Portimao/P

23-25.08. Parco Balaton/H

20-22.09. Cremona/I

11-13.10. Jerez/E