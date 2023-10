Nova classe feminina: Nenhum outro Campeonato do Mundo é tão barato

Ao meio-dia de sábado, foi apresentado no circuito de Jerez o novo campeonato do mundo de motociclismo feminino. A novidade é que haverá equipas a competir com as suas próprias cores e com os seus próprios patrocinadores.

Os leitores regulares da SPEEDWEEK.com conhecem há meses as pedras angulares do novo campeonato do mundo de motociclismo feminino: O plano é utilizar motos Yamaha standard durante pelo menos os primeiros três anos e correr com R7 Twins. A empresa de Gianluca Montiron, que durante anos foi responsável pela Taça Europeia Yamaha R3, irá tratar das motos.

Na hora do almoço de sábado, o campeonato foi apresentado em Jerez pelo Diretor Executivo da SBK, Gregorio Lavilla, pelo Presidente da FIM, Jorge Viegas, pela Directora da Comissão Feminina da FIM, Janika Judeika, pelo chefe da Yamaha Europa, Eric De Seynes, e pela tetracampeã europeia Beatriz Neila.

A novidade é que haverá equipas, de acordo com Viegas, nomes bem conhecidos como Aspar e MIE (Midori Moriwaki) já confirmaram a sua participação. O procedimento será, portanto, muito semelhante ao do Campeonato do Mundo de MotoE, em que há motos unitárias da Ducati que são tratadas por equipas na pista de corrida.

Uma cidade de tendas servirá de box para as mulheres, e as corridas terão lugar em 2024 como parte de seis eventos europeus de SBK. O pelotão de partida será composto por 22 mulheres mais dois wildcards por evento, sendo a idade mínima de 18 anos.

As pilotos interessadas podem inscrever-se no campeonato entre 13 de novembro de 2023 e 31 de janeiro de 2024; saberão se foram aceites até 15 de fevereiro de 2024, o mais tardar. A taxa de inscrição é de 25 000 euros por piloto por época e inclui não só o aluguer da moto, mas também os pneus e o combustível - nenhum outro campeonato mundial no circuito é tão barato.

Na sexta-feira, as mulheres terão treinos livres e de qualificação e, no sábado e no domingo, uma corrida cada, que será transmitida pela televisão para todo o mundo, tal como as outras categorias do Campeonato do Mundo.

Calendário Campeonato do Mundo de Motociclismo Feminino 2024:

14-16.06. Misano/I

12-14.07. Donington Park/GB

09-11.08. Portimão/P

23-25.08. Balaton Park/H

20-22.09. Cremona/I

11-13.10. Jerez/E