Les nouveaux championnats du monde féminins : une chance énorme ou une fin de carrière ?

Le 28 octobre 2023, le nouveau championnat du monde de moto féminin a été présenté sur le circuit de Jerez en Espagne. Il est prévu que des motos monotypes Yamaha soient utilisées au moins les trois premières années et que les courses se déroulent avec des R7-Twins. L'entreprise de Gianluca Montiron, responsable depuis des années du déroulement de la coupe européenne Yamaha R3, s'occupera de l'encadrement des machines.

Les personnes intéressées peuvent s'inscrire au championnat jusqu'au 31 janvier, elles sauront au plus tard le 15 février 2024 si elles sont acceptées. Les frais d'inscription s'élèvent à 25.000 euros par pilote et par saison et comprennent, outre le leasing de la moto, les pneus et l'essence - aucun autre championnat du monde sur circuit n'est aussi avantageux.

L'idée de base est de donner ainsi à davantage de femmes la possibilité de se présenter à un large public. Le championnat 2024 comprendra six courses en Europe et se déroulera dans le cadre du championnat du monde SBK, à partir de la mi-juin à Misano.

Le sport motocycliste est-il en train d'évoluer de telle sorte que les femmes resteront entre elles à l'avenir, comme c'est le cas dans la plupart des autres sports ? Ou les meilleures d'entre elles continueront-elles à se mesurer aux hommes ? Les avis divergent.

"Il y a toujours eu des femmes qui affrontaient des hommes", déclare Beatriz Neila, vainqueur du championnat d'Europe féminin en 2023, "mais il est vrai que durant cette période, aucune n'a atteint le sommet de la catégorie, que ce soit en MotoGP ou en Superbike. Pourquoi ? C'est parce que les femmes et les hommes sont différents - physiquement différents. Ce championnat permet aux femmes de se battre pour un titre mondial. Il y a un classement et nous pouvons voir, saison après saison, qui est la femme la plus rapide du monde. Cela sera ensuite reconnu et nous montrerons au monde ce que les femmes peuvent faire sur une moto. Ce sera la référence pour une nouvelle génération. Je sais que ce championnat sera intéressant et une opportunité pour les femmes".

Tout le monde ne défend pas l'opinion de Neila. Il est fort possible que des femmes compétitives comme Maria Herrera ou Ana Carrasco, ou des femmes rapides dans des championnats nationaux, continuent à affronter des hommes - parce qu'elles ne veulent pas "seulement" être la femme la plus rapide.

"Pour les pilotes issus de championnats nationaux, il est difficile d'accéder au championnat du monde", sait Eric De Seynes, président de Yamaha Europe. "Pour les femmes, c'est exactement la même chose. Entre 20 et 30 % de nos clients sont des femmes et elles veulent faire de la course. Avec ce championnat, nous permettons aux femmes de franchir la bonne étape et de démontrer leur talent. Ensuite, elles pourront se mesurer aux hommes".

"Le Championnat du monde féminin de motocyclisme n'est pas un point de départ pour les participantes qui préfèrent courir contre des hommes dans un autre championnat, c'est le top pour les dames", rétorque Jorge Viegas, président de la FIM. "Seuls 10 à 15 pour cent des licenciés sont des femmes, nous avons besoin de plus de femmes. Il existe déjà un championnat du monde féminin de motocross, d'enduro et de trial. Le speedway s'y ajoutera bientôt aussi".

Calendrier du championnat du monde féminin de moto 2024 :

14-16.06. Misano/I

12.-14.07. Donington Park/GB

09.-11.08. Portimao/P

23.-25.08. Parc du Balaton/H

20.-22.09. Crémone/I

11.-13.10. Jerez/E