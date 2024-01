Nuova Coppa del Mondo femminile: grande opportunità o stop alla carriera?

Il 28 ottobre 2023, sul circuito di Jerez in Spagna, è stato presentato il nuovo campionato mondiale di motociclismo femminile. Il piano prevede l'utilizzo di moto Yamaha standardizzate almeno per i primi tre anni, con l'utilizzo di bicilindriche R7. L'azienda di Gianluca Montiron, da anni responsabile dell'organizzazione della Yamaha R3 Cup europea, si occuperà delle moto.

Gli interessati possono ancora iscriversi al campionato fino al 31 gennaio e scopriranno se sono stati accettati entro e non oltre il 15 febbraio 2024. La quota di iscrizione è di 25.000 euro per pilota e stagione e comprende il leasing della moto, oltre a pneumatici e carburante - nessun altro campionato mondiale del circuito è così conveniente.

L'idea di base è quella di dare a un maggior numero di donne l'opportunità di presentarsi a un pubblico più vasto. Il campionato 2024 comprenderà sei gare in Europa e si svolgerà nell'ambito del Campionato mondiale SBK, con inizio a Misano a metà giugno.

Il motociclismo si sta sviluppando in modo tale che le donne rimarranno tra loro in futuro, come accade nella maggior parte degli altri sport? O le migliori continueranno a competere con gli uomini? Le opinioni sono diverse.

"Le donne hanno sempre gareggiato contro gli uomini", afferma Beatriz Neila, vincitrice del Campionato Europeo Femminile 2023, "ma è vero che nessuna di loro ha raggiunto i vertici della categoria in questo periodo, né nella MotoGP né nel Campionato Mondiale Superbike". Perché? Perché donne e uomini sono diversi, fisicamente diversi. Questo campionato permette alle donne di lottare per un titolo mondiale. C'è una classifica e possiamo vedere, stagione dopo stagione, chi è la donna più veloce del mondo. Questo sarà riconosciuto e mostreremo al mondo cosa possono fare le donne in moto. Questo sarà il riferimento per una nuova generazione. So che questo campionato sarà interessante e un'opportunità per le donne".

Non tutti condividono l'opinione di Neila. È possibile che donne competitive come Maria Herrera o Ana Carrasco, o donne veloci nei campionati nazionali, continuino a gareggiare contro gli uomini, perché non vogliono "solo" essere la donna più veloce.

"È difficile per i piloti che provengono dai campionati nazionali accedere al campionato mondiale", afferma Eric De Seynes, Presidente di Yamaha Europe. "È esattamente la stessa cosa per le donne. Il 20-30% dei nostri clienti sono donne e vogliono gareggiare. Con questo campionato, stiamo dando alle donne il giusto passo per dimostrare il loro talento. Potranno poi competere con gli uomini".

"Il Campionato mondiale di motociclismo femminile non è un punto di partenza per le partecipanti che preferiscono gareggiare contro gli uomini in un altro campionato, ma è l'apice per le donne", spiega il Presidente della FIM Jorge Viegas. "Solo il 10-15% dei titolari di licenza sono donne, abbiamo bisogno di più donne. Esiste già un campionato mondiale femminile di motocross, enduro e trial. Presto si aggiungerà anche lo speedway".

Calendario del Campionato mondiale di motociclismo femminile 2024:

14-16 giugno Misano/I

12-14 luglio Donington Park/GB

09-11 agosto Portimao/P

23-25 agosto Balaton Park/H

20-22 settembre Cremona/I

11-13 ottobre Jerez/E