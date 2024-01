Novo Campeonato do Mundo de Futebol Feminino: grande oportunidade ou fim de carreira?

2024 será a primeira vez que veremos um campeonato do mundo de motociclismo no circuito apenas para mulheres. Se falarmos com as pessoas envolvidas, rapidamente se torna claro: A categorização é muito diferente.

Em 28 de outubro de 2023, o novo campeonato do mundo de motociclismo feminino foi apresentado no circuito de Jerez, em Espanha. Prevê-se a utilização de motos Yamaha normalizadas pelo menos durante os três primeiros anos, com a utilização de motos gémeas R7. A empresa de Gianluca Montiron, responsável pela organização da Taça Europeia Yamaha R3 desde há muitos anos, será responsável pela manutenção das motos.

Os interessados ainda podem inscrever-se no campeonato até 31 de janeiro e ficarão a saber se foram aceites até 15 de fevereiro de 2024, o mais tardar. A taxa de inscrição é de 25 000 euros por piloto e por época e inclui o aluguer da moto, bem como os pneus e o combustível - nenhum outro campeonato mundial do circuito é tão acessível.

A ideia básica é dar a mais mulheres a oportunidade de se apresentarem a um público mais vasto. O campeonato de 2024 será composto por seis corridas na Europa e realizar-se-á no âmbito do Campeonato do Mundo de SBK, com início em Misano, em meados de junho.

Será que o motociclismo está a evoluir de tal forma que as mulheres continuarão a estar entre si no futuro, como acontece na maioria dos outros desportos? Ou será que as melhores vão continuar a competir contra os homens? As opiniões divergem.

"Sempre houve mulheres a competir contra homens", diz Beatriz Neila, vencedora do Campeonato Europeu Feminino de 2023, "mas é verdade que nenhuma delas chegou ao topo da categoria neste período, nem no MotoGP nem no Campeonato do Mundo de Superbike. Porquê? Porque as mulheres e os homens são diferentes - fisicamente diferentes. Este campeonato permite que as mulheres lutem por um título mundial. Existe uma classificação e podemos ver, época após época, quem é a mulher mais rápida do mundo. Isso será reconhecido e mostraremos ao mundo o que as mulheres podem fazer numa mota. Será a referência para uma nova geração. Sei que este campeonato vai ser interessante e uma oportunidade para as mulheres".

Nem todos partilham a opinião de Neila. É bem possível que mulheres competitivas como Maria Herrera ou Ana Carrasco, ou mulheres rápidas em campeonatos nacionais, continuem a competir contra homens - porque não querem "apenas" ser a mulher mais rápida.

"É difícil para os pilotos que vêm dos campeonatos nacionais entrarem no campeonato do mundo", afirma Eric De Seynes, Presidente da Yamaha Europa. "É exatamente o mesmo para as mulheres. 20 a 30 por cento dos nossos clientes são mulheres e querem correr. Com este campeonato, estamos a dar às mulheres o passo certo para provarem o seu talento. Depois, podem competir com os homens".

"O Campeonato do Mundo de Motociclismo Feminino não é um ponto de partida para as participantes que preferem correr contra os homens noutro campeonato, é o auge para as mulheres", afirma o Presidente da FIM, Jorge Viegas. "Apenas 10 a 15 por cento dos titulares de licenças são mulheres, precisamos de mais mulheres. Já existe um campeonato do mundo feminino de motocross, enduro e trial. O Speedway também será adicionado em breve".

Calendário Campeonato do Mundo de Motociclismo Feminino 2024:

14-16 junho Misano/I

12-14 julho Donington Park/GB

09-11 agosto Portimão/P

23-25 agosto Balaton Park/H

20-22 setembro Cremona/I

11-13 Out. Jerez/E