SBK 2024 : une classe de plus, un nouveau calendrier nécessaire

Le 28 octobre 2023, le nouveau championnat du monde féminin de moto a été officiellement présenté à Jerez. Il se déroulera dans le cadre de six événements européens de SBK. La grille de départ sera composée de 22 femmes plus deux wildcards par événement, l'âge minimum étant de 18 ans. Les courses se dérouleront avec des machines bicylindres identiques Yamaha R7.

Le directeur exécutif du SBK, Gregorio Lavilla, avait alors déclaré en souriant qu'il devait réfléchir à la manière d'intégrer la catégorie féminine dans un calendrier déjà bien chargé.

Il est désormais clair que les femmes auront une séance d'entraînement libre de 25 minutes le vendredi, suivie de la superpole après midi. Le samedi matin, un échauffement de 10 minutes est prévu avant que les femmes ne commencent leur week-end de course avec leur première course à 11h50. Le dimanche, le processus se répète et la course 2 a lieu deux bonnes heures après le warm-up.

À propos : le championnat du monde de motocyclisme féminin ne s'appelle plus Women's Motorcycling World Championship en anglais, mais son nom a été adapté à celui des autres championnats féminins. Il s'appelle désormais Women's Circuit Racing World Championship.

D'où l'abréviation WCR pour le championnat du monde féminin. Le championnat du monde Superbike continue d'être abrégé en SBK, le championnat du monde Superport en SSP et le championnat du monde Supersport 300 en SSP300.

Le calendrier présenté n'est valable que pour les événements où les quatre catégories du championnat du monde sont au départ. Ce sont :



14-16.06. Misano/I

12-14.07. Donington Park/GB

09-11.08. Portimao/P

23-25.08. Parc du Balaton/H

20.-22.09. Crémone/I

11.-13.10. Jerez/E

Horaire 2024 :



VENDREDI

09.00-09.25 - WCR - Essais libres

09.40-10.05 - SSP300 - Essais libres

10.20-11.05 - SBK - Essai libre 1

11.20-12.00 - SSP - Essais libres

13.30-13.55 - WCR - Superpole

14.15-14.40 - SSP300 - Superpole

15.00-15.45 - SBK - Essais libres 2

16.00-16.40 - SSP - Superpole



SAMEDI

09.00-09.20 - SBK - Essais libres 3

09.30-09.40 - WCR - Warm-up

09.50-10.00 - SSP300 - Warm-up

10.10-10.20 - SSP - warm-up

11.00-11.15 - SBK - Suerpole

11.50 - WCR - Course 1

12.45 - SSP300 - course 1

14.00 - SBK - course 1

15.15 - SSP - course 1



DIMANCHE

09.00-09.10 - SBK - warm-up

09.20-09.30 - WCR - Warm-up

09.40-09.50 - SSP300 - warm-up

10.00-10.10 - SSP - warm-up

11.00 - SBK - course de superpole

11.50 - WCR - Course 2

12.45 - SSP300 - Course 2

14.00 - SBK - Course 2

15.15 - SSP - Course 2