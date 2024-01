SBK 2024: una classe in più, necessario un nuovo calendario

Il nuovo Campionato mondiale motociclistico femminile è stato presentato ufficialmente a Jerez il 28 ottobre 2023 e si svolgerà nell'ambito di sei eventi SBK europei. Il campo di partenza sarà composto da 22 donne più due wildcard per ogni evento, con un'età minima di 18 anni. Verranno utilizzate identiche Yamaha R7 bicilindriche.

Il direttore esecutivo della SBK, Gregorio Lavilla, ha detto sorridendo che ha dovuto riflettere su come integrare la classe femminile nel già fitto programma.

Ora è stato deciso: le donne avranno una sessione di prove libere di 25 minuti il venerdì, seguita dalla Superpole dopo mezzogiorno. Sabato mattina ci sarà un warm-up di 10 minuti, prima che le donne diano il via al weekend di gara con la loro prima corsa alle 11.50. Il programma si ripete domenica, con gara 2 che si svolge ben due ore dopo il warm-up.

A proposito: il Campionato mondiale di motociclismo femminile non si chiama più Campionato mondiale di motociclismo femminile, ma è stato rinominato in linea con gli altri campionati femminili. Ora è noto come Campionato mondiale femminile di motociclismo su circuito.

Da qui l'abbreviazione WCR per il Campionato del Mondo Femminile. Il Campionato del Mondo Superbike continuerà a essere abbreviato in SBK, il Campionato del Mondo Super Sport in SSP e il Campionato del Mondo Supersport 300 in SSP300.

Il calendario presentato si applica solo agli eventi in cui tutte e quattro le classi del campionato mondiale sono presenti sulla griglia di partenza. Questi sono



14-16 giugno Misano/I

12-14 luglio Donington Park/GB

09-11 agosto Portimao/P

23-25 agosto Balaton Park/H

20-22 settembre Cremona/I

11-13 ottobre Jerez/E

Programma 2024:



VENERDI'

09.00-09.25 - WCR - Prove libere

09.40-10.05 - SSP300 - Prove libere

10.20-11.05 - SBK - Prove libere 1

11.20-12.00 - SSP - Prove libere

13.30-13.55 - WCR - Superpole

14.15-14.40 - SSP300 - Superpole

15.00-15.45 - SBK - Prove libere 2

16.00-16.40 - SSP - Superpole



SABATO

09.00-09.20 - SBK - Prove libere 3

09.30-09.40 - WCR - Riscaldamento

09.50-10.00 - SSP300 - Riscaldamento

10.10-10.20 - SSP - Riscaldamento

11.00-11.15 - SBK - Suerpole

11.50 - WCR - Gara 1

12.45 - SSP300 - Gara 1

14.00 - SBK - Gara 1

15.15 - SSP - Gara 1



DOMENICA

09.00-09.10 - SBK - Riscaldamento

09.20-09.30 - WCR - Riscaldamento

09.40-09.50 - SSP300 - Riscaldamento

10.00-10.10 - SSP - Riscaldamento

11.00 - SBK - Gara di superpole

11.50 - WCR - Gara 2

12.45 - SSP300 - Gara 2

14.00 - SBK - Gara 2

15.15 - SSP - Gara 2