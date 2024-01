SBK 2024: Mais uma classe, é necessário um novo calendário

Na época de 2024, realizar-se-ão quatro campeonatos do mundo no âmbito do SBK e, pela primeira vez, haverá uma classe reservada às mulheres. Isto implicará algumas alterações.

O novo Campeonato do Mundo de Motociclismo Feminino foi oficialmente apresentado em Jerez a 28 de outubro de 2023 e terá lugar no âmbito de seis eventos europeus de SBK. O campo de partida será composto por 22 mulheres mais dois wildcards por evento, com uma idade mínima de 18 anos. Serão utilizadas máquinas Yamaha R7 de dois cilindros idênticas.

Na altura, o Diretor Executivo da SBK, Gregorio Lavilla, disse com um sorriso que tinha de pensar na forma de integrar a classe feminina no calendário já preenchido.

Agora está decidido: as mulheres terão uma sessão de treinos livres de 25 minutos na sexta-feira, seguida da Superpole depois do meio-dia. Haverá um warm-up de 10 minutos no sábado de manhã antes de as mulheres iniciarem o fim de semana de corrida com a sua primeira corrida às 11h50. O programa repete-se no domingo, com a corrida 2 a ter lugar duas horas depois do warm-up.

A propósito: O Campeonato do Mundo de Motociclismo Feminino já não se chama Campeonato do Mundo de Motociclismo Feminino, mas foi renomeado de acordo com os outros campeonatos femininos. É agora conhecido como Campeonato do Mundo de Corridas de Circuito Feminino.

Daí a abreviatura WCR para o Campeonato do Mundo Feminino. O Campeonato do Mundo de Superbike continuará a ser abreviado como SBK, o Campeonato do Mundo de Super Sport como SSP e o Campeonato do Mundo de Supersport 300 como SSP300.

O calendário apresentado apenas se aplica aos eventos em que as quatro classes do Campeonato do Mundo estão presentes na grelha. Estes são



14-16 junho Misano/I

12-14 julho Donington Park/GB

09-11 agosto Portimão/P

23-25 agosto Balaton Park/H

20-22 setembro Cremona/I

11-13 outubro Jerez/E

Calendário 2024:



SEXTA-FEIRA

09.00-09.25 - WCR - Treinos livres

09h40-10h05 - SSP300 - Treinos livres

10.20-11.05 - SBK - Treino livre 1

11.20-12.00 - SSP - Treinos livres

13.30-13.55 - WCR - Superpole

14.15-14.40 - SSP300 - Superpole

15.00-15.45 - SBK - Treino Livre 2

16.00-16.40 - SSP - Superpole



SÁBADO

09h00-09h20 - SBK - Treino Livre 3

09h30-09h40 - WCR - Aquecimento

09h50-10h00 - SSP300 - Aquecimento

10.10-10.20 - SSP - Aquecimento

11.00-11.15 - SBK - Suerpole

11.50 - WCR - Corrida 1

12h45 - SSP300 - Corrida 1

14.00 - SBK - Corrida 1

15h15 - SSP - Corrida 1



DOMINGO

09h00-09h10 - SBK - Aquecimento

09h20-09h30 - WCR - Aquecimento

09h40-09h50 - SSP300 - Aquecimento

10h00-10h10 - SSP - Aquecimento

11.00 - SBK - Corrida de Superpole

11.50 - WCR - Corrida 2

12h45 - SSP300 - Corrida 2

14.00 - SBK - Corrida 2

15.15 - SSP - Corrida 2