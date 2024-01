Lena Kemmer: piacevolmente sorpresa dalla conferma del Campionato del Mondo

Anche se il termine per l'iscrizione non è ancora scaduto, è già chiaro che l'austriaca Lena Kemmer sarà una delle 22 partecipanti al Campionato mondiale di motociclismo femminile.

Lena Kemmer lavora costantemente alla sua carriera agonistica. Dopo due anni di Austrian Junior Cup, in cui ha chiuso al quarto posto nel 2022, la pilota austriaca ha accelerato per un anno nel Campionato Europeo Femminile. L'unica pilota KTM in gara si è accontentata del settimo posto nella classifica finale. Il Campionato del Mondo Femminile è arrivato al momento giusto per fare il passo successivo.

"Ho consegnato la mia domanda di partecipazione al Campionato del Mondo il giorno dopo la presentazione", ha dichiarato la Kemmer in un'intervista a SPEEDWEEK.com, senza lasciare alcun dubbio sulla sua destinazione. "Poi ho saputo che c'era molto interesse, quindi non ero sicura di avere una possibilità. Naturalmente, il fatto di essere stata accettata prima della scadenza per la presentazione delle domande mi rende ancora più felice".

Con saggia lungimiranza, la 19enne stiriana si è recata in Portogallo e in Spagna all'inizio dell'anno con due Yamaha R7 nel bagaglio, dove era previsto un primo test sulle piste di Portimão e Jerez. "Per me si è trattato di una prima familiarizzazione con la Yamaha R7. La moto mi si addice molto di più. Mi sono sentito subito a mio agio. La Yamaha è più vicina a una 'vera' moto da corsa e finalmente ho più spazio".

"Non solo la moto, ma anche la marca di pneumatici è nuova per me. Nel campionato mondiale si corre con pneumatici standard della Pirelli. Mio cugino Christopher, che da anni gareggia con successo nel campionato mondiale endurance, era presente al test e ha guidato la seconda R7. È stato in grado di darmi preziosi consigli, soprattutto sull'assetto delle sospensioni, che hanno avuto un effetto positivo sui miei tempi sul giro".

Dato che la prima gara del campionato mondiale si svolgerà solo a metà giugno a Misano, c'è ancora molto tempo per prepararsi al nuovo compito. "Non appena le temperature saranno giuste, voglio fare dei test sulle piste che fanno parte del campionato del mondo. Sono già curioso di conoscere Cremona e spero anche che ci sia un'opportunità al Balaton Park. Data la vicinanza alla mia città natale, questa sarà in definitiva la mia gara di casa".

Innanzitutto, alla Kemmer piacciono le pari opportunità ai Campionati del Mondo, cosa che non è avvenuta ai Campionati Europei, ed è per questo che affronta la stagione con obiettivi ambiziosi. "I Campionati del Mondo sono di un livello diverso rispetto ai campionati in cui ho gareggiato finora. È difficile valutare la mia posizione, ma sono fiduciosa di ottenere risultati tra i primi 10, forse anche tra i primi 5 se le cose andranno alla perfezione".

Calendario Campionato mondiale motociclistico femminile 2024:

14-16/06 Misano/I

12-14 luglio Donington Park/GB

09-11 agosto Portimão/P

23-25 agosto Parco Balaton/H

20-22 settembre Cremona/I

18-20 ottobre Jerez/E